Пышнотелая Эшли Грэм прокатилась в соблазнительном купальнике на роликах

Манекенщица часто демонстрирует купальники / Фото: Instagram/Эшли Грэм

Американская plus-size модель Эшли Грэм снялась для женского бренда купальников Swimsuits For All и показала подписчикам своего блога несколько пикантных образов.

"Открытое бедро никогда не выходило из моды", - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Грэм предстала перед поклонниками сочном розовом купальнике сплошного покроя, который имеет несколько вырезов в зоне спины. Он эффектно подчеркнул грудь, талию и бедра 31-летней манекенщицы.

Для завершения летнего look Грэм надела на голову стильное кепи, а на ноги обула бирюзовые ролики. Образ модели традиционно завершил безупречный макияж и лучезарная улыбка.

Ролики по цвету подходили к автомобилю в стиле 70-х, который, очевидно, также принимал участие в рекламной съемке.

/ Фото: Instagram/Эшли Грэм

Стилист Грэм показал процесс подготовки к съемке, где модель в том же обольстительном розовом купальнике, подчеркивающем пышные формы красотки, делает прическу накануне съемки.

/ Фото: Instagram/Эшли Грэм

Как ранее сообщалось, Грэм в новой фотосессии предстала в антураже фермерских угодий, продемонстрировал экстравагантный образ сельской жительницы.