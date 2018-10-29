Пышнотелая Эшли Грэм шокировала обнажением в образе крестьянки

Известная американская модель plus-size Эшли Грэм в новой фотосессии предстала в антураже фермерских угодий, продемонстрировал экстравагантный образ сельской жительницы.

Как передает buro247, фанаты привыкли видеть пышнотелую красотку в брендовых нарядах и дорогом нижнем белье, поэтому революционный образ крестьянки оказался весьма неожиданным.

Аппетитные формы Грэм в сельских нарядах смотрятся очень сексуально. Знаменитость примерила соблазнительные топы и миди-юбки. Особенно обольстительно модель выглядит в, казалось бы, нехарактерных для нее ретро-костюмах.

Стильную и пикантную фотосессию для глянца создала фэшн-фотограф Лахлан Бэйли, которая необычно показала зажигательную модель. Съемку художница назвала La Superbe, что в переводе означает "прекрасная". Фотографии смогут увидеть читатели журнала Vogue Paris.

Напомним, ранее Грэм поделилась секретами правильного отношения к себе с девушками, которые критично относятся к своей внешности.