Plus-size модель Эшли Грэм показала яркое фото своей юности

Эшли Грэм не стесняется показывать свою особенную фигуру / Фото: Instagram/Эшли Грэм

Популярная plus-size модель Эшли Грэм продемонстрировала подписчикам своего блога архивное фото времен своей юности.

"Молодая", - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Пышнотелая красотка запечатлена на розовом фоне в короткой джинсовой юбке с бахромой и в голубом топе. Ее стройную талию подчеркивает черный кожаный ремень. Образ дополняют волнистые волосы и естественный макияж.

"Ты всегда красивая", "Опубликуй больше архивных фото", "Ты секси", "Невероятная", - написали комментарии подписчики модели.

Поклонники сравнили Грэм с известной голливудской актрисой Евой Лонгорией и оставили в комментариях массу лестных комплиментов.

/ Фото: Instagram/Эшли Грэм

Напомним, ранее Грэм поделилась секретами правильного отношения к себе с девушками, которые критично относятся к своей внешности.