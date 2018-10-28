Plus-size модель Эшли Грэм показала яркое фото своей юности

Манекенщица всегда славилась обворожительными формами.
Популярная plus-size модель Эшли Грэм продемонстрировала подписчикам своего блога архивное фото времен своей юности.
"Молодая", - подписала знаменитость снимок в Instagram.
Пышнотелая красотка запечатлена на розовом фоне в короткой джинсовой юбке с бахромой и в голубом топе. Ее стройную талию подчеркивает черный кожаный ремень. Образ дополняют волнистые волосы и естественный макияж.
"Ты всегда красивая", "Опубликуй больше архивных фото", "Ты секси", "Невероятная", - написали комментарии подписчики модели.
Поклонники сравнили Грэм с известной голливудской актрисой Евой Лонгорией и оставили в комментариях массу лестных комплиментов.
Напомним, ранее Грэм поделилась секретами правильного отношения к себе с девушками, которые критично относятся к своей внешности.