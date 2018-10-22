"Говорите с собой": plus-size модель Эшли Грэм рассказала, как полюбить свое тело

22 октября 2018, 00:01

Манекенщица считает, что сейчас женщинам не хватает уверенности в себе.

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Грэм с достоинством демонстрирует свою фигуру / Фото: Instagram/Эшли Грэм

Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм прославилась особым отношением к своей внешности и фигуре, что позволило ей приобрести мировую славу. И теперь она с удовольствием делиться секретами правильного отношения к себе с девушками, которые критично относятся к своей внешности.

"Рецепты от Эшли? Они простые, но одновременно слегка шокируют. Во-первых, смотрите на себя в зеркало и говорите себе слова, которые работают как заклинания. Обнимайте себя, изучайте. Постарайтесь простить себе ошибки, совершенные когда-то, а это иногда очень непросто! И полюбите свою неповторимость. А потом скажите, уверенно глядя себе в глаза: "Я люблю тебя". Не стесняйтесь говорить с собой – это не признак сумасшествия", - цитирует Грэм издание Hello!.

Пышнотелая знаменитость подтвердила, что неформатным девушкам крайне сложно подбирать себе одежду, поскольку рынок фешн-индустрии преимущественно работает для представительниц традиционных форм.

"Меня, как обладательницу именно такой фигуры, это возмущает и огорчает. Тем ценнее знакомство, дружба, а иногда и сотрудничество с теми дизайнерами, которые создают моду plus-size. Среди таких – Майкл Корс, Прабал Гурунг, Доменико Дольче и Стефано Габбана и, конечно, Фаусто Пульйизи", - сказала манекенщица.

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Грэм признается, что высот в модельном бизнесе достигла благодаря маме, которая всегда была уверена в своей дочери. Модель признается, что любовь к себе в ней взращивали с юных лет и в результате это дало свои плоды.

"Мама научила меня принимать и любить себя такой, какая я есть, и не фокусироваться на том, какой у меня размер груди, сколько сантиметров в талии, какие волосы и умная ли я. Ее поддержка помогла мне стать той, какая я есть, и пройти через самые темные и страшные моменты", - откровенно рассказала пышнотелая красотка.

Напомним, Грэм создала собственное телевизионное шоу. На первое интервью знаменитая красотка пригласила свою не менее узнаваемую приятельницу, светскую львицу Ким Кардашьян.

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