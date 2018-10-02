Plus-size модель Эшли Грэм запустила шоу: первым гостем стала мега знаменитость

Манекенщица пригласила на эфир свою лучшую подругу.
Известная американская пышнотелая модель Эшли Грэм создала собственное телевизионное шоу. На первое интервью знаменитая красотка пригласила свою не менее узнаваемую приятельницу, светскую львицу Ким Кардашьян.
В Instagram Грэм сообщает, что назвала свое "детище" Pretty Big Deal.
"Когда я была подростком, и в моей профессиональной деятельности я часто слышала в свой адрес: "А ты довольно симпатичная, хоть и полная" (Pretty for a big girl). Я начала размышлять о том, какую силу могут иметь слова ... И подумала: "Я симпатичная, я большая, я – событие!" – поделилась Эшли в соцсетях.
Свою первую гостью пышнотелая ведущая называла "иконой стиля". В рамках программы подруги поговорили о материнстве, семейных проблемах и каких-то неурядицах, с которыми сталкиваются звезды соцсетей.
Программы Грэм планирует выпускать еженедельно. Она уже анонсировала, что звездами следующих эпизодов станут Габриэль Юнион, Линдси Вонн и Эми Шумер.
Напомним, ранее Грэм, в который раз готовясь к реалити-шоу "American Beauty Star", продемонстрировала серию волнующих фотографий из закулисья, где позирует в одном белье от французского бренда Dior.