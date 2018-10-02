Plus-size модель Эшли Грэм запустила шоу: первым гостем стала мега знаменитость

Эшли Грэм попробовала себя в роли интервьюера / Фото: Instagram/ashleygraham

Известная американская пышнотелая модель Эшли Грэм создала собственное телевизионное шоу. На первое интервью знаменитая красотка пригласила свою не менее узнаваемую приятельницу, светскую львицу Ким Кардашьян.

В Instagram Грэм сообщает, что назвала свое "детище" Pretty Big Deal.

"Когда я была подростком, и в моей профессиональной деятельности я часто слышала в свой адрес: "А ты довольно симпатичная, хоть и полная" (Pretty for a big girl). Я начала размышлять о том, какую силу могут иметь слова ... И подумала: "Я симпатичная, я большая, я – событие!" – поделилась Эшли в соцсетях.

Свою первую гостью пышнотелая ведущая называла "иконой стиля". В рамках программы подруги поговорили о материнстве, семейных проблемах и каких-то неурядицах, с которыми сталкиваются звезды соцсетей.

/ Фото: Instagram/ashleygraham

Программы Грэм планирует выпускать еженедельно. Она уже анонсировала, что звездами следующих эпизодов станут Габриэль Юнион, Линдси Вонн и Эми Шумер.

Напомним, ранее Грэм, в который раз готовясь к реалити-шоу "American Beauty Star", продемонстрировала серию волнующих фотографий из закулисья, где позирует в одном белье от французского бренда Dior.