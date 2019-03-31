"Пропал юмор": Пореченков ответил на гневную реплику Зеленского

Артист заявил, что на шоумена плохо повлияла политика.
Российский актер Михаил Пореченков заявил, что у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пропало чувство юмора.
В эфире радиостанции Говорит Москва артист заявил, что украинский шоумен неоправданно назвал его идиотом.
"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!" – сказал он.
Пореченков добавил, что Зеленский в скором времени "станет унылым президентом".
Напомним, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, которые активно поддерживали пророссийских боевиков на Донбассе, записали провокационное видео, в котором они выпивают, обнимаются, и разыгрывают диалог с упоминанием о Зеленском.
Охлобистін і Порєчєнков - за Зеленського
Відео дня Охлобистін і Порєчєнков - за Зеленського Росія зробила ставку на свого кандидата - Зеленського. Вони вже цього й не приховують. Щодня все більше нових фактівОпубликовано Баба і кіт Четверг, 28 марта 2019 г.
Позже шоумен назвал авторов выходки идиотами.