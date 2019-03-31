"Пропал юмор": Пореченков ответил на гневную реплику Зеленского

Пореченков решил неуместно пошутить с Зеленским / sprotyv.info

Российский актер Михаил Пореченков заявил, что у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пропало чувство юмора.

В эфире радиостанции Говорит Москва артист заявил, что украинский шоумен неоправданно назвал его идиотом.

"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!" – сказал он.

Пореченков добавил, что Зеленский в скором времени "станет унылым президентом".

Напомним, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, которые активно поддерживали пророссийских боевиков на Донбассе, записали провокационное видео, в котором они выпивают, обнимаются, и разыгрывают диалог с упоминанием о Зеленском.

Охлобистін і Порєчєнков - за Зеленського Відео дня Охлобистін і Порєчєнков - за Зеленського Росія зробила ставку на свого кандидата - Зеленського. Вони вже цього й не приховують. Щодня все більше нових фактів Опубликовано Баба і кіт Четверг, 28 марта 2019 г.

Позже шоумен назвал авторов выходки идиотами.