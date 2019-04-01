Первая леди Украины? Необычные и интересные факты о Елене Зеленской

1 апреля 2019, 13:59

"Главред" разузнал, как познакомились Зеленский с супругой и как развивались их отношения.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / facebook.com/Елена Зеленская

По последним данным ЦИК, за шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского, проголосовали 30,46% избирателей. Его конкурентом во втором туре, скорее всего, станет нынешний президент и кандидат на пост главы государства — Петр Порошенко — за него проголосовали 16,18%.

У Зеленского есть высокие шансы стать президентом страны. В свою очередь, у его супруги, Елены Зеленской есть вероятность стать первой леди Украины. Главред решил разузнать, что известно о Зеленской, а также рассказать, как отреагировала супруга шоумена на его решение баллотироваться в президенты.

Елена Зеленска, Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский / ivona.bigmir.net

Знакомство с Владимиром Зеленским

Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко) родилась, как и ее муж, в Кривом Роге в феврале 1978 года. С Владимиром она училась в одной школе, но в параллельных классах.

Когда они познакомились, Елена была студенткой Криворожского технического университета, а Владимир учился на 1-м курсе Криворожского экономического института. Отношения пары начались необычно, Зеленскому пришлось долго добиваться ее внимания. Елена на то время общалась с одним молодым человеком, а Владимир поговорил с соперником, предложив предоставить выбор Кияшко. Елена призналась, что Зеленский покорил ее порядочностью и остроумием.

Однако, момента предложения руки и сердца возлюбленная шоумена ждала долгих 8 лет – он не торопился делать ей предложение, полагая, что после женитьбы стоит заводить детей, а это серьезный шаг.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский

Так и получилось – спустя два года после женитьбы родилась дочь Александра, которой сейчас 14 лет, 21 января 2013 года Елена подарила мужу сына, которого назвали Кириллом. 

Отметим, что Елена является автором cтудии "Квартал 95". В интервью комик признался, что постоянно прислушивается к жене и она оказывает на него большое влияние. Именно благодаря "Кварталу" Зеленская познакомилась с Еленой Кравец, которая вскоре стала ее крестной мамой – она крестила жену шоумена в 2016 году.

Елена Зеленская
Елена Зеленская с мужем и дочкой / gazeta.ua

Стиль одежды

Елена Зеленская следит за модными тенденциями, но не перегружает свои образы нелепыми деталями. Она отдает предпочтение нарядам, которые подчеркивают ее талию, но скрывают ноги, выбирает неяркие цвета, хотя может сделать акцент в образе ярким пиджаком или аксессуаром.

Елена редко появлялась на публике, сопровождая супруга, но практически в каждый свой выход она делала естественную укладку и неброский макияж с акцентом на глаза.

К слову, Зеленская любит дорогие украшения - среди дорогих вещей у нее двое часов Piaget и Breguet, и бриллиантовое украшение от Graff. В собственности у вероятной первой леди также два авто: Мерседес "Матис" и BMW X5. 

Елена Зеленская
Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в своем предвыборном штабе / EPA

Реакция на выдвижение мужа в президенты

Елена Зеленская рассказала, что от президентских амбиций супруга ее долго оберегали, однако после некоторого шока было принято твердое решение о поддержке.

"Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект - даже не проект, другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками -  не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали меня от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", - сказала она в эфире телеканала ICTV.

До начала избирательной кампании, Елена появлялась на редких фото мужа в Instagram и на видео из зала "Квартала" и "Лиги Смеха".

Но после старта 90-дневной политической гонки, Зеленская, которая была против президентства, приняла решение поддержать мужа. 

Она все чаще появлялась в его предвыборном штабе и на публике. Отметим, Зеленская призналась, что уже размышляла над тем, какой представляет себя в роли первой леди.

"Я понимаю, что это сложная роль, я могу сейчас погрузиться в поток информации, который должна изучить, понять, впитать, для того чтобы быть достойным человеком рядом. Но мне кажется, что не обязательно первая леди должна брать на себя какую-то главную роль в этой ситуации. Мне кажется, этот тандем должен повторять то, что происходит в семье на самом деле. У нас в семье есть лидер, я помогаю ему и поддерживаю его как могу, но, мне кажется, перетягивать одеяло на себя было бы абсолютно неправильно", - отметила Зеленская.

Зеленский
Зеленский с женой Еленой / Viva!

Напомним, супруга шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского — Елена — сообщила, что у них в семье "республиканская форма правления".

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Владимир Зеленский Елена Зеленская
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