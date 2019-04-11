Anna Maria представили украинскую версию конкурсной песни с нацотбора Евровидения

Анна Мария выпустили украинскую версию песни My Road / instagram.com/annamariaduet

Сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria, который попал в эпицентр скандала из-за ситуации с идентификацией Крыма, выпустили украинскую версию конкурсной песни My Road, с которой выступали на нацотборе Евровидения-2019.

Lyric-видео на трек под названием На світло появилось на YouTube-канале артисток.

"Мы записали украинскую версию нашей песни My Road. Она называется "На світло". Здесь есть одна фраза, которую мы любим повторять по жизни, которая является символом, и которая имеет особую силу. Догадаетесь, какая? И еще новость - очень скоро появится клип на песню, которого мы очень ждем и каким хотим вас порадовать и даже удивить", - сообщили сестры на своей странице в Instagram.

Поклонники артисток признались, что версия на украинском языке звучит даже лучше, чем на английском, их поддержали даже фаны дуэта с Польши.

"Таланты! Вот бы еще вату с головы убрать", - отметил SeKo.

"Прям круто! Не ожидала, что украинская версия этой песни так зайдет. Может, я уже прямо заслушала до дыр английский вариант, так сказать эври дэй в моем плейлисте. Думала, что новый вариант песни не будет восприниматься. Ошиблась. Круто﻿", - считает Lizzy Lu.

"Украинская версия прекрасна! Поцелуи из Польши", - написал ESC Kuba.

Напомним, Anna Maria признались, что этот конкурс стал для них непростым испытанием из-за политической составляющей. Также Anna Maria пожелали Украине найти свою дорогу.

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