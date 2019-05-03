Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с младшей дочерью

Певица отвезла своих детей на отдых в Турцию.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова наконец-то увиделась со своей младшей дочкой Моникой Чернявской, и уехала с ней – и еще двумя детьми – Алиной и Гектором, на отдых в Турцию. Певица остановилась в одном из фешенебельных отелей Белека, где самый скромный номер обходится в примерно 12,5 тысяч гривен в сутки.
На своей странице в Instagram старшая дочь 36-летней артистки Алина Белькевич показала ролик, в которой мама с двумя дочками зажигательно танцуют под песню Sucker популярного американского бойз-бенда Jonas Brothers.
У себя же в блоге певица рассказала, как ее дети проводят свой досуг.
"Какое-то невероятное количество детских бассейнов, клубов и сцен! А пока мы нашли лужу и только я отвернулась на секундочку, Гека уже был в ней. Алина уже нарушила все правила вождения нашего гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моника... Моника – ангел. Сегодня мое утро началось с признания в Любви - "Я так тебя люблю, Мамочка. Ты еще чуть поспи, а я что-то посмотрю", - похвалилась певица.
Отдых с тремя детьми это великолепно и не спорьте со мной ? #ЯЖЕМАТЬ ! Ресторан рядом с бассейном обречён на вброс в него всего, что Гектор увидит ! Машинки, шлёпанцы Мо, столовые приборы, но мы справились ! У @regnumcarya самая большая детская территория, которую я видела !!!! А поверьте, я была много где !!! Какое-то невероятное количество детских бассейнов, клубов и сцен ! Круто ! Но пока мы нашли лужу и только я отвернулась на секундочку , Гека уже был в ней ??❤️. Алина уже нарушила все правила вождения нашего гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моника... Моника - ангел )) Сегодня мое утро началось с признания в Любви - "Я так тебя люблю, Мамочка. Ты ещё чуть поспи , а я что-то посмотрю")))) Ладно, мы побежали на пляж ! Хороших выходных. Кто где ?
Напомним, в 2018 году Седокова заявила, что ее бывший муж Максим Чернявский хочет отобрать у нее дочь Монику и лишить родительских прав. По решению последнего суда мама и ребенок встречались в присутствии социальных работников, потому что Анна не является гражданкой США. Адвокаты переживали, что звезда могла увезти ребенка.
Пара около 9 месяцев воевала за право опеки над дочерью, но затем подписали мировое соглашение - опеку над Моникой родители поделили поровну, певица может видеться с дочерью без присутствия надзирателей, и забирать ее к себе на каникулы.
Ранее Анна Седокова завела фанатов изысканным и откровенным фото.