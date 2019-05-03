Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с младшей дочерью

Анна Седокова отправилась с детьми на отдых в Турцию / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова наконец-то увиделась со своей младшей дочкой Моникой Чернявской, и уехала с ней – и еще двумя детьми – Алиной и Гектором, на отдых в Турцию. Певица остановилась в одном из фешенебельных отелей Белека, где самый скромный номер обходится в примерно 12,5 тысяч гривен в сутки.

На своей странице в Instagram старшая дочь 36-летней артистки Алина Белькевич показала ролик, в которой мама с двумя дочками зажигательно танцуют под песню Sucker популярного американского бойз-бенда Jonas Brothers.

У себя же в блоге певица рассказала, как ее дети проводят свой досуг.

"Какое-то невероятное количество детских бассейнов, клубов и сцен! А пока мы нашли лужу и только я отвернулась на секундочку, Гека уже был в ней. Алина уже нарушила все правила вождения нашего гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моника... Моника – ангел. Сегодня мое утро началось с признания в Любви - "Я так тебя люблю, Мамочка. Ты еще чуть поспи, а я что-то посмотрю", - похвалилась певица.

Напомним, в 2018 году Седокова заявила, что ее бывший муж Максим Чернявский хочет отобрать у нее дочь Монику и лишить родительских прав. По решению последнего суда мама и ребенок встречались в присутствии социальных работников, потому что Анна не является гражданкой США. Адвокаты переживали, что звезда могла увезти ребенка.

Пара около 9 месяцев воевала за право опеки над дочерью, но затем подписали мировое соглашение - опеку над Моникой родители поделили поровну, певица может видеться с дочерью без присутствия надзирателей, и забирать ее к себе на каникулы.

Ранее Анна Седокова завела фанатов изысканным и откровенным фото.