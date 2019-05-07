Снежный взгляд: Джиджи Хадид покорила сеть своим образом на Met Gala 2019

Модель удивила фанатов необычными ресницами и "холодным" нарядом.
Известная американская супермодель Джиджи Хадид поразила поклонников своим необычным образом на ежегодном модном балу Met Gala 2019.
В этом году темой для бала стал Кэмп: заметки о моде. Если в 2018 модель сделала ставку на сексуальность, то сейчас Хадид появилась на красной дорожке в современном образе Снежной королевы.
Она выбрала наряд от дизайнера Michael Kors: белый комбинезон был покрыт золотистыми и серебристыми пайетками, на голове – шапочка в тон, обувь повторяет узор наряда.
Кроме того, Хадид примерила длинный кейп с перьями, на глазах сделала акцент накладными белыми ресницами – взгляд модели сразу кажется холодным и леденящим душу.
Ранее Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019.