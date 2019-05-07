Снежный взгляд: Джиджи Хадид покорила сеть своим образом на Met Gala 2019

Джиджи Хадид стала модницей вечера / Reuters

Известная американская супермодель Джиджи Хадид поразила поклонников своим необычным образом на ежегодном модном балу Met Gala 2019.

В этом году темой для бала стал Кэмп: заметки о моде. Если в 2018 модель сделала ставку на сексуальность, то сейчас Хадид появилась на красной дорожке в современном образе Снежной королевы.

Она выбрала наряд от дизайнера Michael Kors: белый комбинезон был покрыт золотистыми и серебристыми пайетками, на голове – шапочка в тон, обувь повторяет узор наряда.

Кроме того, Хадид примерила длинный кейп с перьями, на глазах сделала акцент накладными белыми ресницами – взгляд модели сразу кажется холодным и леденящим душу.

Джиджи Хадид покрасовалась в комбинезоне от Michael Kors / Reuters

Джиджи Хадид выбрала наряд в стиле Снежной королевы / Reuters

Ранее Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019.