Мокрая жена Ступки снялась полуголой в новой фотосессии

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, healthy & beauty-блогер Полина Логунова снялась в смелой мокрой фотосессии.

На снимках, которые знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена голышом в ванной, прикрыв наготу белой полупрозрачной тканью. Логунова также позировала на камеру с черной тканью, обволакивая ею свое тело.

Яркий макияж с акцентом на глаза слегка поплыл, но это придало фото еще больше загадочности и изящества.

Поклонники назвали фотосессию одновременно сексуальной и нежной, и восхитились снимками.

"Это так… Сильно, сексуально и нежно", - написала obojkovska.

"Вы - невероятная женщина!", - отметила kristi_ugrin.

"Какие у Вас красивые глаза", - считает mila_kus.

Ранее Полина Логунова показала голое фото у бассейна.