Сериал Хранители: все, что известно об экранизации популярной серии комиксов

На экраны сериал выйдет осенью 2019 года.
Канал HBO, известный сериалом Игра престолов, запланировал на 2019 год выход проекта Хранители.
Легендарный одноименный комикс Алана Мура и Дэйва Гиббонса получит новую жизнь в сериале, над которым работает продюсер и шоураннер Дэймон Линделоф, известный по фильмам Стартрек: Возмездие и Прометей и сериалу Остаться в живых.
О чем оригинальный комикс
В оригинальном комиксе - двенадцать выпусков. История рассказывает об альтернативной реальности, в которой в период Холодной войны между США и СССР в Америке появились супергерои. Но это обычные люди в костюмах, "мстители в маске", зачастую полицейские, которые понимают, что некоторых преступников законными способами им не наказать.
В этой версии истории у Ричарда Никсона - третий президентский срок, а во всем мире существует только один человек с суперспособностями - Доктор Манхэттен, и они, кажется, безграничны. Он может управлять материей на разных уровнях.
Спустя некоторое время герои перестали пользоваться доверием полиции и общественности, и правительство приняло декрет сенатора Кинна от 3 августа 1977 года, официально объявляющий костюмированных героев вне закона
Сюжет сериала: о чем расскажет новый проект
Линделоф убеждает, что сериал будет спин-оффом, действие нового шоу развернется после событий комикса, проигнорирует фильм Зака Снайдера 2009 года, и представит новых героев.
"Оригинальные 12 выпусков — это наш Ветхий Завет. Когда появился Новый Завет, он не стер все, что было до него. Сотворение мира. Райский сад. Авраам и Исаак. Потоп. Все это осталось. Также будет и с „Хранителями". Комедиант умер. Дэн и Лори влюбились друг в друга. Озимандий спас мир, а Доктор Манхэттен исчез, после того как стер с лица Земли Роршаха посреди льдов Антарктики", - убеждает Линделоф.
По слухам, в сериале будут представлены современные политики - Дональд Трамп, Владимир Путин, Тереза Мэй.
Сериал Хранители: дата выхода
Точной даты выхода шоу пока нет — указано, что сериал выйдет осенью 2019-го года.
Количество серий: 10.
Авторами саундтрека станут участники группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс, которые получили Оскар за музыку к фильму Социальная сеть.
Хранители телесериал: в ролях
В роли Анджелы Абрахам - Реджина Кинг, знакомая поклонникам сериала Оставленные.
Лауреат премии Оскар Джереми Айронс сыграет Озимандия, настоящее имя которого – Адриан Вейдт.
Голливудский ветеран Дон Джонсон примерит роль шерифа Джада Кроуфорда.
Фрэнсис Фишер сыграет жену шерифа Джейн Кроуфорд.
Тим Блейк Нельсон, снимавшийся в Фантастической четверке 2015 года, сыграет копа Зеркало (Looking Glass).
82-летний Луис Госсет младший сыграет Старика – бывшего копа, который, несмотря на возраст, впечатляет умениями.
Аделаида Клеменс, знакомая зрителям по фильму Великий Гэтсби сыграет копа Пират Дженни.
А Эндрю Ховард из Мотеля Бейтсов примерил роль мафиози, копа в спортивном костюме – Красную Угрозу.
Исполнитель роли Черной Манты в фильме Аквамен Яхья Абдул-Матин II, сыграет Кэла Абрахама.
Том Мисон, известный по роли Икабода Крейна в телесериале Сонная Лощина, исполнит роль Мима, а Сара Викерз – его вторую половинку Марионетку.
Хонг Чау (Сериал Большая маленькая ложь) станет Леди Т.
Джейкоб Минг-Трент сыграет циничного и жесткого копа Панду.
Сыграет Агента Блейк известная ролью Марты Логан в телесериале 24 часа американская актриса Джин Смарт.
Также появятся Лили Роуз Смит, Дилан Шомбинг и Аделинн Спун - их роли пока неизвестны.
Сериал Хранители: съемки
Основные съемки пилота сериала начались 1 июня 2018 года в Атланте, Джорджия. На протяжении месяца актерский состав и сьемочная группа снимали шоу в городах и поселках возле Атланты, включая Мейкон, Фейетвилл, Ньюнан, Пальметто, Брукс и Такер.
В октябре 2018 года съемки оставшейся части сезона начались в Джорджии. Местами съемок в этом месяце стали Палметто, Брукхейвен, Пичтри-Сити, Декатур и станция Chamblee MARTA в Чембли.
Сериал Хранители: трейлер
8 мая 2019 года телеканал HBO показал первый тизер сериала. Видео начинается кадром с группой людей, на которых надеты маски Роршаха (один из центральных персонажей комикса, носит маску с симметричными пятнами, как в тесте для исследования личности психиатра Германа Роршаха).
Ранее вышел трейлер к фильму Человек паук: Вдали от дома.