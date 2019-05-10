Сериал Хранители: все, что известно об экранизации популярной серии комиксов

Сериал Хранители выйдет осенью 2019 года / Скрин с комиксов

Канал HBO, известный сериалом Игра престолов, запланировал на 2019 год выход проекта Хранители.

Легендарный одноименный комикс Алана Мура и Дэйва Гиббонса получит новую жизнь в сериале, над которым работает продюсер и шоураннер Дэймон Линделоф, известный по фильмам Стартрек: Возмездие и Прометей и сериалу Остаться в живых.

О чем оригинальный комикс

В оригинальном комиксе - двенадцать выпусков. История рассказывает об альтернативной реальности, в которой в период Холодной войны между США и СССР в Америке появились супергерои. Но это обычные люди в костюмах, "мстители в маске", зачастую полицейские, которые понимают, что некоторых преступников законными способами им не наказать.

В этой версии истории у Ричарда Никсона - третий президентский срок, а во всем мире существует только один человек с суперспособностями - Доктор Манхэттен, и они, кажется, безграничны. Он может управлять материей на разных уровнях.

Спустя некоторое время герои перестали пользоваться доверием полиции и общественности, и правительство приняло декрет сенатора Кинна от 3 августа 1977 года, официально объявляющий костюмированных героев вне закона

Сюжет сериала: о чем расскажет новый проект

Линделоф убеждает, что сериал будет спин-оффом, действие нового шоу развернется после событий комикса, проигнорирует фильм Зака Снайдера 2009 года, и представит новых героев.

"Оригинальные 12 выпусков — это наш Ветхий Завет. Когда появился Новый Завет, он не стер все, что было до него. Сотворение мира. Райский сад. Авраам и Исаак. Потоп. Все это осталось. Также будет и с „Хранителями". Комедиант умер. Дэн и Лори влюбились друг в друга. Озимандий спас мир, а Доктор Манхэттен исчез, после того как стер с лица Земли Роршаха посреди льдов Антарктики", - убеждает Линделоф.

По слухам, в сериале будут представлены современные политики - Дональд Трамп, Владимир Путин, Тереза Мэй.

Сериал Хранители: дата выхода

Точной даты выхода шоу пока нет — указано, что сериал выйдет осенью 2019-го года.

Количество серий: 10.

Авторами саундтрека станут участники группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс, которые получили Оскар за музыку к фильму Социальная сеть.

Хранители телесериал: в ролях

В роли Анджелы Абрахам - Реджина Кинг, знакомая поклонникам сериала Оставленные.

Лауреат премии Оскар Джереми Айронс сыграет Озимандия, настоящее имя которого – Адриан Вейдт.

Голливудский ветеран Дон Джонсон примерит роль шерифа Джада Кроуфорда.

Фрэнсис Фишер сыграет жену шерифа Джейн Кроуфорд.

Тим Блейк Нельсон, снимавшийся в Фантастической четверке 2015 года, сыграет копа Зеркало (Looking Glass).

82-летний Луис Госсет младший сыграет Старика – бывшего копа, который, несмотря на возраст, впечатляет умениями.

Аделаида Клеменс, знакомая зрителям по фильму Великий Гэтсби сыграет копа Пират Дженни.

А Эндрю Ховард из Мотеля Бейтсов примерил роль мафиози, копа в спортивном костюме – Красную Угрозу.

Исполнитель роли Черной Манты в фильме Аквамен Яхья Абдул-Матин II, сыграет Кэла Абрахама.

Том Мисон, известный по роли Икабода Крейна в телесериале Сонная Лощина, исполнит роль Мима, а Сара Викерз – его вторую половинку Марионетку.

Хонг Чау (Сериал Большая маленькая ложь) станет Леди Т.

Джейкоб Минг-Трент сыграет циничного и жесткого копа Панду.

Сыграет Агента Блейк известная ролью Марты Логан в телесериале 24 часа американская актриса Джин Смарт.

Также появятся Лили Роуз Смит, Дилан Шомбинг и Аделинн Спун - их роли пока неизвестны.

Сериал Хранители: съемки

Основные съемки пилота сериала начались 1 июня 2018 года в Атланте, Джорджия. На протяжении месяца актерский состав и сьемочная группа снимали шоу в городах и поселках возле Атланты, включая Мейкон, Фейетвилл, Ньюнан, Пальметто, Брукс и Такер.

В октябре 2018 года съемки оставшейся части сезона начались в Джорджии. Местами съемок в этом месяце стали Палметто, Брукхейвен, Пичтри-Сити, Декатур и станция Chamblee MARTA в Чембли.

Сериал Хранители: трейлер

8 мая 2019 года телеканал HBO показал первый тизер сериала. Видео начинается кадром с группой людей, на которых надеты маски Роршаха (один из центральных персонажей комикса, носит маску с симметричными пятнами, как в тесте для исследования личности психиатра Германа Роршаха).

Ранее вышел трейлер к фильму Человек паук: Вдали от дома.