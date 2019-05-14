Звезда Папиных дочек побрилась налысо: дерзкое видео

Актриса сама взяла машинку и сбрила длинные волосы.
Актриса Даша Мельникова, прославившаяся ролью Жени Васнецовой в популярном комедийном сериале Папины дочки, шокировала сеть новым образом.
27-летняя актриса на своей странице в Instagram показала черно-белое видео, на котором она сама сбривает свои волосы.
"Обнуление", - коротко подписала ролик Даша.
Поклонники признались, что шокированы таким решением актрисы, и стали засыпать ее вопросами.
"Как ощущения? Голову наверно можно прям под краном, руки мыть! А мировозрение поменялось?", - написала nastyffka. На такой вопрос ответила сама Даша в комментариях: "Хожу с гордо поднятой головой мимо шампуней".
"Прикольно! Выпустила на свободу своего внутреннего пацанчика...", - отметила natalia.genin.
"Сумасшедшая женщина", - считает irini_garkusha.
Отметим, Мельникова – мама двоих сыновей, она замужем за актером Артуром Смольяниновым.
Ранее звезда Папиных дочек покорила сеть фигурой в купальнике.