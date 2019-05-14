Звезда Папиных дочек побрилась налысо: дерзкое видео

Даша Мельникова побрилась налысо / instagram.com/melnikovadsh

Актриса Даша Мельникова, прославившаяся ролью Жени Васнецовой в популярном комедийном сериале Папины дочки, шокировала сеть новым образом.

27-летняя актриса на своей странице в Instagram показала черно-белое видео, на котором она сама сбривает свои волосы.

"Обнуление", - коротко подписала ролик Даша.

Поклонники признались, что шокированы таким решением актрисы, и стали засыпать ее вопросами.

"Как ощущения? Голову наверно можно прям под краном, руки мыть! А мировозрение поменялось?", - написала nastyffka. На такой вопрос ответила сама Даша в комментариях: "Хожу с гордо поднятой головой мимо шампуней".

"Прикольно! Выпустила на свободу своего внутреннего пацанчика...", - отметила natalia.genin.

"Сумасшедшая женщина", - считает irini_garkusha.

Отметим, Мельникова – мама двоих сыновей, она замужем за актером Артуром Смольяниновым.

Ранее звезда Папиных дочек покорила сеть фигурой в купальнике.