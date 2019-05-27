"Мамина копия": Елена Кравец показала взрослую дочь-красавицу

Елена Кравец показала подросшую дочь / instagram.com/lennykravets

Актриса студии Квартал 95 Елена Кравец похвасталась фото своей повзрослевшей старшей дочери 16-летней Маши.

Елена на своей странице в Instagram показала фото Маши, которая снялась в рекламной кампании одежды для бренда жены украинского шоумена Антона Лирника Lirnik Shop.

"Моя @ma_kravets для моей @lirnik_shmirnik в льняном костюме от @lirnik_shop. Моя любовь", - подписала фото гордая мама.

Во время фотосессии Маша сменила несколько образов: она примерила льняной костюм белого и черного цвета и просторное розовое платье.

Поклонники восхитились сходству Маши со звездной мамой, и засыпали обеих комплиментами.

"Красавица Машка", - написала anastasiagram.

"Какая же она у Вас красивая, просто не оторвать глаз" - считает helenchizz_.

"Яблоко от яблони! Прелесть", - отметила lena_travina.

"Красавица, мамина копия. Любусь вами обеими!", - расхвалила ksuchadekorwedding.

Ранее Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек.