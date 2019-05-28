"Навсегда твоя": Настя Каменских показала редкое свадебное фото

Настя Каменских и Потап 23 мая стали мужем и женой / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая 23 мая вышла замуж за своего коллегу, рэпера и продюсера Алексея Потапенко, показала трогательное фото со свадьбы.

На своей странице в Instagram Настя показывала фото утра невесты, некоторые кадры с бракосочетания, и даже пикантные фото со свадебного путешествия.

На этот раз певица вызвала восторженные отзывы поклонников фото очень знакового момента – когда она в свадебном платье и с фатой подходила к Потапу, который радостно встретил ее, протянув руки навстречу.

"Навсегда твоя", - подписала снимок Каменских.

Поклонники и друзья пары не скупились на комплименты, и восхитились нарядом Насти.

"Фантастические!", - написала фотограф и друг пары Соня Плакидюк.

"Такая красивая, как принцесса из сказки", - отметила natali6_8.

"Трогательный момент", - считает olga_naumchik91.

Настя Каменских показала трогательное фото / instagram.com/kamenskux

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие.

Также Андрей Данилко рассказал, во сколько обошлась свадьба Потапа и Насти: пара не скупилась.

Ранее Потап и Настя растрогали сеть фото со свадебного путешествия.