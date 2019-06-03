Не заедать стресс и не поощрять себя едой: эксперт назвала причины появления пищевой зависимости

Полина Логунова назвала причины появления пищевой зависимости / instagram.com/polinalogunova

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, healthy & beauty-блогер Полина Логунова рассказала о причинах появления пищевой зависимости.

Знаменитость на своей странице в Instagram детально разьяснила, что человек в повседневной жизни стремится к психологическому комфорту, однако это не всегда удается. И из-за недостатка психологического спокойствия, человек искусственно пытается его создать. Так рождаются зависимости и пагубные привычки.

Топ-5 причин появления пищевой зависимости:

1️. Еда может стать источником положительных эмоций, или способом адаптации при каких-то неблагоприятных социальных условиях, при психологическом неблагополучии. Едой человек пытается заполнить те участки жизни, которые в данный момент находятся в дисфункции.2️. Доказано, что с раннего детства пища связана с положительными эмоциями и чувством защищенности.

"Когда материнские руки прикасаются к ребенку, обнимая, он чувствует себя под защитой. При кормлении грудью подается сигнал, как у собаки Павлова: колокольчик зазвенел, вырабатывается слюна, ребенок одновременно получает питание, ласку, тепло и заботу. И в дальнейшем, когда нам не хватает этих факторов, мы можем с помощью еды попытаться их восполнить", – говорят психологи.

3️. Еще одна причина возникновения пищевой зависимости связана со способами наград и поощрений. Стандартные праздники, когда самое долгожданное блюдо – это торт, или во время конфетно-букетного периода девушкам дарят сладости, или "если приберешься в комнате, куплю мороженое" – все это дарит человеку приятные эмоции и посылает проекцию в мозг, что еда – это награда.

Полина Логунова посоветовала не заедать стресс / instagram.com/polinalogunova

4️. Также к причинам переедания можно отнести биологический фактор. Гипоталамус, часть мозга, которая контролирует аппетит, не может посылать правильные сигналы о голоде и сытости.

5️. Социально-культурные причины переедания, когда общество задает стандарты моды. Социально-культурное навязывание вызывает у человека диссонанс с самим собой. Человек не может положительно или адекватно воспринимать себя таким, какой он есть, и это порождает стресс и желание этот стресс "заесть". Такие дела, мои малыши.

Ловите себя на этих мыслях и худейте со здоровой головой.

Ранее Полина Логунова снялась полуголой в новой фотосессии.