Известная украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой на отдыхе

Знаменитость точно готова к пляжному сезону.
Известная теле- и радиоведущая Маша Виноградова поприветствовала лето, и показала, что точно готова к пляжному сезону.
Фигуре ведущей может позавидовать каждая девушка, а мужчины бы хотели видеть рядом с собой такую красотку. На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, сделанный в бассейне, на котором Виноградова похвасталась фигурой в слитном купальнике нежно-розового цвета с необычным вырезом на боку. Кроме того, она засветила тату в виде роз.
"Лето! Лето! Осталось 92 дня!", - подписала фото красавица.
Поклонники Маши восхитились ее красотой и формами.
"Красавица!", - написал nikitaalekseev64.
"Звучит, как "сссемь дней...". Красивая", - отметил andre_liso.
"Какая ти красивая!", - восхитилась kristinagalicka546.
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