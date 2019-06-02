Известная украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой на отдыхе

Маша Виноградова показала фото с отдыха / instagram.com/vynogradova

Известная теле- и радиоведущая Маша Виноградова поприветствовала лето, и показала, что точно готова к пляжному сезону.

Фигуре ведущей может позавидовать каждая девушка, а мужчины бы хотели видеть рядом с собой такую красотку. На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, сделанный в бассейне, на котором Виноградова похвасталась фигурой в слитном купальнике нежно-розового цвета с необычным вырезом на боку. Кроме того, она засветила тату в виде роз.

"Лето! Лето! Осталось 92 дня!", - подписала фото красавица.

Поклонники Маши восхитились ее красотой и формами.

"Красавица!", - написал nikitaalekseev64.

"Звучит, как "сссемь дней...". Красивая", - отметил andre_liso.

"Какая ти красивая!", - восхитилась kristinagalicka546.

Маша Виноградова похвасталась фигурой / instagram.com/vynogradova

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