Племянница Ротару получила несколько травм: что случилось

София Ротару / Hyser

Об этом певица Соня Кей сама рассказала в своем Instagram.

София Хлябич, которая предпочитает использовать псевдоним Кей случайно повредила одновременно обе руки - их положили в гипс.

Как объясняет сама девушка - она так неудачно упала во время путешествия в Барселону.

"Во время путешествия в Барселону, со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки", - объясняет Соня Кай.

Соня Кей повредила сразу обе руки / Instagram

Тем не менее, девушка уверена, что скоро восстановится - и в этом ее массово поддержали фанаты и друзья в комментариях под постом.

Соня Кей повредила сразу обе руки / Instasgram

Девушка растрогано поблагодарила за поддержку, которую ей предоставляют.

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