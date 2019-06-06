Племянница Ротару получила несколько травм: что случилось

В семье Софии Ротару произошли неприятности - ее племянница София Кей сломала сразу обе руки.
Об этом певица Соня Кей сама рассказала в своем Instagram.
София Хлябич, которая предпочитает использовать псевдоним Кей случайно повредила одновременно обе руки - их положили в гипс.
Как объясняет сама девушка - она так неудачно упала во время путешествия в Барселону.
"Во время путешествия в Барселону, со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки", - объясняет Соня Кай.
Тем не менее, девушка уверена, что скоро восстановится - и в этом ее массово поддержали фанаты и друзья в комментариях под постом.
Девушка растрогано поблагодарила за поддержку, которую ей предоставляют.
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