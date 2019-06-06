Госпитализация Панкратова-Черного: причины, состояние, прогнозы врачей

Александр Панкратов-Черный попал в реанимацию / Известия

Александру Панкратову стало плохо с самого утра в четверг 6 июня - у него упало давление и он потерял сознание.

Накануне он тяжело работал на съемочной площадке, сообщает Telegram-канал Mash.

Как оказалось, Александр Панкратов-Черный потерял сознание на съемках сериала ИП Пирогова, на которых проводил очень много времени.

ЧП случилось, как раз, когда Панкратов-Черный играл одну из сцен - в проекте он отец главной героини.

Актеры и сьемочная группа не смогли привести в сознание Панкратова-Черного и были вынуждены вызвать скорую.

Врачи доставили актера в больницу в реанимацию, но он все еще без сознания - его состояние оценивают, как тяжелое, но стабильное. Пока что принимаются меры по сохранению функционирования всех систем организма.

За свою долгую карьеру он сыграл в таких картинах, как Мы из джаза, Жестокий романс, Батальоны просят огня, Зимний вечер в Гаграх, Где находится нофелет?, Забытая мелодия для флейты, Артистка из Грибова, Наутилус, Караван смерти, Небеса обетованные, Ребенок к ноябрю, Ширли-Мырли, Мастер и Маргарита, и многие другие.

Кроме того, он успешно проявил себя еще и в театральном исскустве.

28 июня Александру Панкратову-Черному должно исполниться 70 лет.

Ранее в реанимацию с ожогом попал Бари Алибасов - он отравился чистящим средством. Состояние Алибасова врачи также оценивают, как тяжелое.