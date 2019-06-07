Звезда сериала Школа в бикини нежится на пляже

Оля Шевченко похвасталась пляжными фото / Instagram

Оля Шевченко, которая в третьем сезоне сериала Школа сыграла десятикласницу, впечатлила фигурой в бикини, отдыхая на море.

Оля неплохо начала свое лето - она всего несколько дней, как отдыхает в Испании, а до этого она отметилась на геотегах в Киеве, Одессе и Кременчуге.

В данный момент девушка отдыхает в Барселоне, о чем свидетельствует фото с пляжа.

"Вот я и покупалась с Средиземном море", - похвасталась актриса.

На снимке рыжая красотка демонстрирует прекрасную стройную фигуру. Примечательно, что в предыдущем посте она заявила, что скоро намерена исполнить свою давнюю мечту, и предложила поклонникам угадать какую. После публикации последнего фото, некоторые начали думать, что сняться на пляже Средиземного моря - именно она и есть.

Оля Шевченко / Instagram

В свою очередь, Оля предложила новую игру - написать в комментариях, в какой стране и с кем ее поклонники хотели бы побывать.

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