Любовь, смерть и роботы 2: Netflix выпустит еще один сезон мультсериала

Сериал Любовь, смерть и роботы продлен на 2 сезон / скриншот

Режиссерский состав сериала Любовь, смерть и роботы подтвердил, что Netflix дал добро на съемки второго сезона проекта.

О подробностях съемок сообщила продюсер Панды Кунг-фу Дженнифер Ю.

Дженнифер стала шоуранером второго сезона сериала Любовь, смерть и роботы. Режиссеры первого сезона — Дэвид Финчер и Тим Миллер благодаря своему успеху остаются на съемках второго.

Точную дату выхода сериала не называют, но ходит приблизительная дата - весна 2020 года, которую никто официально не подтвердил.

Напомним, 15 марта 2019 г. вышел первый сезон сериала Любовь, секс и роботы - sy-fy антология из 18 10-18 минутных мультфильмов в различных стилях, созданных разными режиссерами, и объединенных одной тематикой - там присутствуем как минимум что-то одно из списка в названии - "любовь", "смерть" или "роботы".

Сериал получил очень позитивные рейтинги - в течение первой недели после релиза, в марте 2019 года, сериал Любовь, смерть и роботы занимал 25 место в рейтинге Top Rated TV Shows на IMDB.

Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер и дата выхода 2 серии 2 сезона сериала Большая маленькая ложь.