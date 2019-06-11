Звезду Голоса нашли мертвым

Умер Алексей Сафиулин / Instagram @alexeysafiulin

Певец Алексей Сафиулин, который с детства дружил с Пелагеей, умер при загадочных обстоятельствах.

Алексей Сафиулин найден мертвым в своем доме в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Super.

Его тело обнаружили в ванной в ночь с 8 на 9 июня, однако известно об этом стало только спустя двое суток - утром 11 июня.

До сих пор выясняются причина и обстоятельства смерти - пока официально, он уснул в ванной и утонул.

Артисту на момент смерти было 44 года, и у него осталась жена и двое детей.

Он работал в Мариинском театре, в 2017 году пошел на шоу Голос, где дошел почти до финала - он вылетел на этапе Нокауты.

Сафиулин занимался переводом в проектах "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх".

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