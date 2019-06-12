Бомба: Злата Огневич взбудоражила растяжкой в облегающем наряде

Злата Огневич впечатлила растяжкой / instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич опубликовала видео, где она занимается спортом, и оно вскружило головы фанатам.

"Только упражнения с балета с Анастасией Коваленко могут привести мое тело и разум в норму. То, что тренируется сила воли - однозначно. А еще: лето, жара, я вся мокрая после этих занятий, а значит, идет классная сушка. Девушки, кто хочет заняться собой и перейти на другую систему питания, а также - усилить спортивную активность. Лето - это лучшая возможность! Вперед!", - призвала она.

В ролике Злата в облегающих лосинах и футболке демонстрирует не только упражнения на растяжку, которая у нее воистину впечатляющая, но и все достоинства своей стройной фигуры - ведь облегающий наряд ни капли не скрывает фигуру.

Злата Огневич заманивает фанатов шикарной растяжкой смотреть онлайн:

"Бимба", "Шикарная розтяжка. Молодчинка!!!", "Красотка!", "Очень красиво и грациозно", "Круть", - пишут фанаты в комментариях.

Запись быстро набирает лайки и просмотры, а фанаты даже начали проситься на личное занятие со Златой.

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