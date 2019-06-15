Франко Дзеффирелли умер: что известно об итальянском режиссере

15 июня 2019, 17:02

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер на 97 году жизни, после получения множество наград в сфере киноискусства.

Умер Франко Дзеффирелли
Умер Франко Дзеффирелли / Википедия

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

"Франко Дзеффирелли умер сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", — написал Нарделла и добавил, что Флоренция никогда не забудет режиссера.

Режиссер умер в своем доме в окружении приемных сыновей, которых он и сам воспитывал.

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Режиссер скончался после продолжительной болезни, его состояние ухудшилось в последние месяцы. Прощание с Дзеффирелли пройдет на Капитолийской площади в Риме, его похоронят во Флоренции на кладбище Порте-Санте.

Умер Франко Дзеффирелли
Умер Франко Дзеффирелли / скриншот

Режиссер родился в 1923 году. Дзеффирелли - внебрачный сын торговца текстилем Отторино Корси и его любовницы. Когда его мать умерла, ему было 6 лет, и его воспитанием занималась британская диаспора. Он успешно поступил в Академию изящных искусств во Флоренции, а позже - во Флорентийский университет.

Во время Второй мировой войны он был партизаном итальянского движения Сопротивления, а после ее окончания решил посвятить себя кино и театру.

В качестве кинорежиссера он дебютировал в 1957 году с фильмом Кемпинг. С 1960-х годов почти полностью посвятил себя кинематографу. Всемирную известность ему принесли фильмы по произведениям Шекспира - Укрощение строптивой и особенно Ромео и Джульетта(1968), который считается наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы Шекспира.

Франко Дзеффирелли в молодости
Франко Дзеффирелли в молодости / скриншот

Дзеффирелли снял автобиографический фильм Чай с Муссолини, Джен Эйр с Шарлоттой Генсбур и Уильямом Хертом, а также Гамлета с Мелом Гибсоном в главной роли.

Его фильмы Травиата и Ромео и Джульетта были номинированы на премию Оскар, Травиата была также удостоена премии BAFTA.

24 ноября 2004 года королева Елизавета II назвала его рыцарем-командором ордена Британской империи.

Дзеффинелли не скрывал нетрадиционной ориентации, он усыновил двоих сыновей - Пиппо и Лучанно, одним из его партнеров был Ликино Вискотти.

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