Петросян и Степаненко вместе: в сети раздули скандал из фейка

Петросян и Степаненко со скандалом начали развод еще в 2018 году - тогда подозревали, что Петросян завел молодую любовницу. Теперь в сети появился вброс, что пара снова вместе.
Ряд российских СМИ опубликовали опубликовали фейковую новость, которая появилась в издании Версия.инфо. Они утверждали, что Петросян, который отдыхал в ОАЭ, снова вместе с Еленой Степаненко.
В поддержку своих слов журналисты привели якобы пост в Telegram канала Только никому.
Однако редакция Только никому опровергла свою причастность к информации.
"Настало время написать этот пост. Нам удалось сделать настолько авторитетный и правдивый канал, что наше имя стали использовать в своих мерзких делишках. Интерфейс телеграма скопировать несложно. Сложно скопировать наш неповторимый стиль. Не ведитесь на все, что вам показывают в виде скринов. Верьте только своим глазам в нашем канале", - говорится в официальном комментарии.
Редакция назвала издание, которое самое первое распустило фейковую новость.
"Разъясняем самую свежую историю: журналисты издания Версия.инфо сделали вброс про Евгения Петросяна. Видимо, в интересах судебных трений по разделу имущества. В качестве пруфа показан наш [типа] скрин. Мы не писали ничего подобного! Непонятно, кому это выгодно, но, похоже, нас пытаются использовать", - добавили журналисты.
Из-за фейка в сети разошелся слух о том, что Петросян и Степаненко вместе - якобы он подписал фото с отдыха "Возвращаюсь в родную гавань" - это про Степаненко.
Оттуда же взялись слухи о том, что Петросян приезжал к Степаненко домой.
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