Петросян и Степаненко вместе: в сети раздули скандал из фейка

16 июня 2019, 16:51

Петросян и Степаненко со скандалом начали развод еще в 2018 году - тогда подозревали, что Петросян завел молодую любовницу. Теперь в сети появился вброс, что пара снова вместе.

Петросян и Степаненко вместе
Петросян и Степаненко вместе: в сети распространяют фейк / Personastars

Ряд российских СМИ опубликовали опубликовали фейковую новость, которая появилась в издании Версия.инфо. Они утверждали, что Петросян, который отдыхал в ОАЭ, снова вместе с Еленой Степаненко.

В поддержку своих слов журналисты привели якобы пост в Telegram канала Только никому.

Однако редакция Только никому опровергла свою причастность к информации.

Только никому
Только никому опровергли фейк про Петросяна / скриншот

"Настало время написать этот пост. Нам удалось сделать настолько авторитетный и правдивый канал, что наше имя стали использовать в своих мерзких делишках. Интерфейс телеграма скопировать несложно. Сложно скопировать наш неповторимый стиль. Не ведитесь на все, что вам показывают в виде скринов. Верьте только своим глазам в нашем канале", - говорится в официальном комментарии.

Редакция назвала издание, которое самое первое распустило фейковую новость.

"Разъясняем самую свежую историю: журналисты издания Версия.инфо сделали вброс про Евгения Петросяна. Видимо, в интересах судебных трений по разделу имущества. В качестве пруфа показан наш [типа] скрин. Мы не писали ничего подобного! Непонятно, кому это выгодно, но, похоже, нас пытаются использовать", - добавили журналисты.

Петросян и Степаненко
Петросян и Степаненко / скриншот

Из-за фейка в сети разошелся слух о том, что Петросян и Степаненко вместе - якобы он подписал фото с отдыха "Возвращаюсь в родную гавань" - это про Степаненко.

Оттуда же взялись слухи о том, что Петросян приезжал к Степаненко домой.

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Евгений Петросян Елена Степаненко Татьяна Брухунова
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