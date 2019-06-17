Бывшая ВИА Гра хвастнула беременностью

Санта Димопулос разместила в Instagram свое полуобнаженное фото, на котором отчетливо видно уже округлившийся живот.
Выпускница третьего сезона украинского телевизионного проекта Фабрика звезд, бывшая солистка группы ВИА Гра, Санта Димопулос во всеуслышание заявила, что ждет ребенка.
32-летняя певица разместила в Instagram свое полуобнаженное фото, на котором отчетливо видно уже округлившийся живот. При этом фото в черно-белом цвете.
Отметим, в декабре 2011-го, когда из ВИА Гры ушла Надежда Грановская, Санта Димопулос заменила ее. Но уже в октябре следующего года Димопулос оставила проект ВИА Гра. В ее составе она успела спеть только один хит под названием Алло, мам!
Отметим, что в комментариях к фото засветилась Оля Полякова. Певица сообщила, что "все уже в курсе, что Санта ждет ребенка". Поздравила Санту и Даша Астафьева.
Добавим, что первым мужем смуглой певицы стал украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула. Эта пара считалась одной из самых красивых в шоу-бизнесе страны. У супругов в октябре 2008 года родился сын Даниэль. Но вскоре брак дал трещину. Санта и Андрей расходились со скандалами и взаимными обвинениями.
В 2012 году ходили слухи, что Санта Димопулос устроила личную жизнь с киевским бизнесменом Владимиром Самсоненко, якобы даже была свадьба в Италии. Но спустя время Санта Димопулос сообщила, что свадьбы не было.
А в 2015 году стало известно, что Санта Димопулос вышла замуж за состоятельного киевского предпринимателя Игоря Кучеренко.
Напомним, еще в марте 2019 года Санта Димопулос показала подтянутые формы в купальнике.
Также ранее Санта Димопулос восхитила сеть спортивной фигурой.