Бывшая ВИА Гра хвастнула беременностью

Санта Димопулос беременна / instagram.com/santadimopulos

Выпускница третьего сезона украинского телевизионного проекта Фабрика звезд, бывшая солистка группы ВИА Гра, Санта Димопулос во всеуслышание заявила, что ждет ребенка.

32-летняя певица разместила в Instagram свое полуобнаженное фото, на котором отчетливо видно уже округлившийся живот. При этом фото в черно-белом цвете.

Отметим, в декабре 2011-го, когда из ВИА Гры ушла Надежда Грановская, Санта Димопулос заменила ее. Но уже в октябре следующего года Димопулос оставила проект ВИА Гра. В ее составе она успела спеть только один хит под названием Алло, мам!

Отметим, что в комментариях к фото засветилась Оля Полякова. Певица сообщила, что "все уже в курсе, что Санта ждет ребенка". Поздравила Санту и Даша Астафьева.

Добавим, что первым мужем смуглой певицы стал украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула. Эта пара считалась одной из самых красивых в шоу-бизнесе страны. У супругов в октябре 2008 года родился сын Даниэль. Но вскоре брак дал трещину. Санта и Андрей расходились со скандалами и взаимными обвинениями.

В 2012 году ходили слухи, что Санта Димопулос устроила личную жизнь с киевским бизнесменом Владимиром Самсоненко, якобы даже была свадьба в Италии. Но спустя время Санта Димопулос сообщила, что свадьбы не было.

А в 2015 году стало известно, что Санта Димопулос вышла замуж за состоятельного киевского предпринимателя Игоря Кучеренко.

Напомним, еще в марте 2019 года Санта Димопулос показала подтянутые формы в купальнике.

Также ранее Санта Димопулос восхитила сеть спортивной фигурой.