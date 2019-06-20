Адвокат Алибасова пояснил аннуляцию нового завещания продюсера

20 июня 2019, 19:11

Защитник считает, что до выздоровления артиста подобные документы являются незаконными.

Бари Алибасов очнулся
Адвокат считает, что все завещание Алибасова, написанные в нездоровом состоянии, фиктивны / Телеграм

Известный российский адвокат Сергей Жорин высказал неоднозначное мнение относительно вероятности внесения изменений в завещание продюсера Бари Алибасова, которые недавно инициировал артист.

"Мне сложно сказать. Я очень сильно сомневаюсь, что он мог переписать завещание, потому что его состояние пока не позволяет этого сделать и вряд ли какой-то нотариус станет заверять его завещание, ведь видно, что человек не отдает себе отчета в том, что с ним происходит", - цитирует юриста Teleprogramma.pro.

По слова Жорина, адвокаты Алибасова обязаны проверить дееспособность клиента. В случае с продюсером он убежден, что никакой квалифицированный специалист не стал бы рисковать репутацией, учитывая состояние артиста.

"Очевидно, что он пока находится в состоянии выздоровления и до тех пор, пока он не будет окончательно здоров, такие действия будут считаться незаконными", — отметил юрист.

Защитник не сомневается, что даже если Алибасов и написал в больнице новое завещание, то оно в обязательно порядке будет аннулировано судом.

Как ранее сообщалось, Алибасова хотели отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезти отца на реабилитацию в Казахстан — его убедили представители "свыше".

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

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