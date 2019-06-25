Энн Сарнофф стала первой женщиной-директором Warner Bros: что о ней известно

Энн Сарнофф: биография, семья, карьера / Variety

Впервые в истории компании, Warner Bros возглавила женщина - Энн Сарнофф, которая до этого занималась раскруткой ВВС.

Последними своими достижениями она так впечатлила акционеров Warner Bros., что заняла кресло СЕО-директора, сообщает издание Variety.

Что известно о новой руководительнице, и чем она впечатлила совет директоров - читайте в материале Главреда.

Энн Сарнофф родилась в 1962 году, получила образование в Джорджтаунском Университете по специальности маркетинг. Потом в Гарвардсвой бизнес Школе в 1987 году получила звание магистра бизнес администрирования.

Она занималась развитием компаний в объединении Viacom, руководила развитием Nickelodeon, и занималась продвижением в Женской Национальной Баскетбольной ассоциации.

Ранее Энн была президентом Dow Jones Ventures и старшим вице-президентом по стратегии.

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Потом она попала на ВВС Америка, и развивала их маркетинговую стратегию. за это время количество подписчиков увеличилось с 68 до 80 миллионов человек. Она нашла альтернативные способы дохода, успешно проводя маркетинговую кампанию по презентации сериала ВВС Доктор Кто с 2010 по 2015гг.

Ричард Сарнофф / Bloomberg

Кроме того, Энн является соучредителем и председателем совета директоров BritBox - BBC Studios и ITV plc - телевидения по подписке.

Это сыграло важную роль в ее назначении, так как Warner Bros намерены запускать свой стриминговый сервис.

После назначения Энн, они переедут в Лос-Анджелес.