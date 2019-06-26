Участница Голос країни Татьяна Амирова представила сингл Не спеши

26 июня 2019, 21:13

Яркая финалистка шоу Голос країни готовий к выходу дебютный альбом, и представила первый сингл из него.

Участница Голос-6 Татьяна Амира
Участница Голос-6 Татьяна Амира / Пресс-служба

Одесситка и финалистка шоу Голос страны-6 Татьяна Амирова представила новый сингл Не спеши, который войдет в дебютный альбом артистки.

Автором текста и музыки песни Не спеши выступила сама певица.

Татьяна призналась, что это первая песня, которую она написала.

"Во мне, как оказалось, живет много душ. Одна любит петь еврейские песни, другая любит бродвейские мюзиклы и обожает танцевать, а третья, как выяснилось, умеет писать песни. Ко мне впервые постучалось вдохновение и я рада, что имею возможность раскрыть ещё одну часть своей души: романтическую, ранимую, в которой очень много любви.",  поделилась певица.

Фотосессию для обложки сингла Татьяна устроила на Бали. Певица говорит, что этот остров очень особенное место для нее, там она восстанавливает гармонию с собой.

"Бали – отдельный мир, в котором нет различия и разделения между людьми, мне там комфортно писать музыку.", - рассказала Татьяна.

Участница Голос-6 Татьяна Амира
Участница Голос-6 Татьяна Амира / пресс-служба

Отметим, что музыкальный коллектив Татьяны Амировой состоит из известных украинских музыкантов: барабанщик Евгений Костиц также играет с Джамалой и группой KAZKA, клавишник Александр Огневец –  с Иваном Дорном, бас-гитрист Николай Кистенев – с группой Pianoбой.

Не спеши Татьяна Амира слушать онлайн:

Релиз пластинки запланирован на осень этого года.

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