Прикинувшийся психом Алибасов покажет не купленные справки и выписку

Бари Алибасов пытается доказать свою болезнь / скриншот

Бари Алибасов, крошивший на инвалидной коляске арбуз, судорожно пытается вернуть сострадание зрителей после того, как открылся его обман с болезнью.

Приарщик Алибасова Вадим Горожанкин пообещал изданию Daily Storm, что вскоре в сети появятся справки о здоровье Алибасова.

"НИИ имени Склифосовского — это не какая-то там шарашкина контора, которая печатает справки за 250 рублей", - отметил он.

Кроме того, представитель Алибасова очень агрессивно отреагировал на критику состояния Алибасова врачами.

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"Бари сегодня очень рад тому, что люди наконец-то получили эти документы, и некоторые из них закроют свой рот, который нес всякую ересь. Надеемся, что СМИ сегодня опубликуют официальное опровержение на основе тех документов, которые мы предоставили, чтобы остановить все эти домыслы о пиаре и о том, что его в НИИ имени Склифосовского не было", - заявил Горожанкин.

Кроме того, он оправдал безумие, которое Алибасов устроил на программе Малахова - якобы артисты ловко скрывают боль, а также, скандал вокруг интервью с Малаховым из-за того, что тот пришел к Алибасову без предупреждения.

Кроме того, пиарщик подтвердил, что Алибасова таки повезут лечиться в Казахстан вместо Европы.

Ранее врачи раздолбали Алибасова за наглую ложь о болезни и потере памяти.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Недавно появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.