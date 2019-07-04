Теодор Курентзис уходит из оперы в России: в чем причина

4 июля 2019, 14:11

Гениальный дирижер и музыкант Теордор Курентзис, который родился и вырос в Греции, объяснил, почему решил прекратить сотрудничество с россиянами.

Теодор Курентзис
Теодор Курентзис / скриншот

Дирижер Теодор Курентзис недавно подтвердил, что уходит с поста художественного руководителя театра оперы и балета им. Чайковского в Перьми, где он работал около 8 лет. Все задаются вопросом - почему Теодор Курентзиз уходит из театра оперы в Перьми? Он наконец-то дал объяснения своего решения уйти с поста художественного руководителя.

Теодор Курентзис назвал причины ухода из оперы в Перьми на шоу Осторожно, Собчак, новый выпуск которого недавно вышел на YouTube.

Оказывается, когда Курентзиса приглашали на пост, ему дали очень много обещаний.

"Правда такова. Когда я приехал в этот театр, не было музыкальной культуры, потому что не было оркестра, чтобы это делать. Какие-то симфонические программы делали, но оркестр был очень слабого уровня. Не хочется это говорить, но такова правда. Когда была "Культурная революция", они хотели вызвать меня, чтобы реорганизовать музыкальную жизнь в этом городе. И они мне дали конкретные обещания — что они построят театр, и уже победил в конкурсе Дэвид Чипперфильд. Потрясающий проект, к которому я вообще не имею отношения. Они до меня это делали. Просто мне показали и сказали, что это здорово", - начал он.

Но для репетиций совсем не было условий, и по словам Курентзиса они работали в средневековых условиях. Когда приехал новый губернатор - Решетников Максим, они обсудили с Курентзисом условия работы, и музыканту пообещали уладит все вопросы с недостатками театра. Но после этого начался настоящий цирк.

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"Когда Максим Геннадьевич пришёл к власти, молодой человек, моложе меня, я обрадовался. Потому что в его лице увидел человека, который пришёл и сразу сказал: "Мне всё понятно. Приоритет — это театр, мы сделаем театр", - говорит он.

Но со временем ему стали задавать вопросы о том, почему он редко бывает в Перьми, предложили ездить в Зальцбург за свои деньги, согласовывать спектакли, которые будут ставить в театре, проводили проверки в театре "около 24 раз в году", попросили оставить только 20% гастрольной деятельности…

Кроме того, конфликт появился с Владимиром Кехманом, который начал напрямую вмешиваться в работу театра, и конкретно в планы и обязанности Курентзиса.

Появление Кехмана на совещании руководства, на которое даже не позвали Курентзиса, дирижер называет и вовсе рейдерским захватом.

Почему Теодор Курентзис покинул Перьмсий театр смотреть онлайн Осторожно Собчак:

"Я сказал: "Если хотите больше, берите кого-то другого". Я поставил ультиматум: сейчас вы нам дадите репетиционную базу ... и вы должны по плану Чипперфильда делать в 2022 году театр. Они согласились. Потом вдруг начинают говорить, что не будет Чипперфильда, что мы приглашаем какую-то другую непонятную компанию. Делают без меня круглый стол, где сидит этот человек, чье имя даже не хочу произносить (Владимир Кехман - Главред). И он советует губернатору, что нужно делать. Мой директор там был, и была, естественно, конфликтная ситуация", - объяснил Теодор.

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И эта конфликтная ситуация так и не была разрешена, что привело к логичному решению Курентзиса.

"Я уеду один, и кто захочет уехать со мной - это его решение", - сказал при уходе. При этом Теодор Курентзис отметил, что сделал это потому что не хотел разваливать театр и заставлять страдать зрителей.

Во время разговора с Собчак он подтвердил тезис о том, что проблемой было невыполнение Решетником договоренностей с ним, которые были достигнуты перед началом сотрудничества.

Напомним, пост худрука театра оперы и балета в Перьми Теодор Курензис занял в 2011 году. В 2015 году участвовал в Люцернском фестивале. В 2018 году занял пост главного дирижера недавно созданного Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии. После прогрессирования конфликта с властями в Перьми, решил оставить пост худрука в театре оперы и балета в июне 2019 года.

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