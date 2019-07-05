Злата Огневич выступит в Киеве с акустическим концертом

5 июля 2019, 18:40

Злата Огневич представит эксклюзивную акустическую программу на новом концерте в Киеве.

Злата Огневич
Злата Огневич / Фото: Facebook

Певица Злата Огневич, которая выступит на Atlas Weekend 2019, устраивает еще один концерт в Киеве.

18 июля Злата Огневич впервые исполнит unplugged-версию своих хитов из нового альбома Грані, а также песен, которые уже занимали первые строки в украинских хит-парадах, таких как: Танцювати, Єдиний, Doloni и другие. 

Кроме того, по словам Златы, гости ее концерта первыми эксклюзивно смогут услышать несколько новых песен из предстоящего второго студийного альбома, над которым сейчас работает певица.

Читайте такжеAtlas Weekend-2019: все хедлайнеры фестиваля и даты выступлений

Злата решила попробовать обработать свои песни в стиле проекта MTV Unplugged и представить со своей командой что-то совсем новое. 

"Для меня это новый формат, поэтому мы с музыкантами активно готовимся к концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика - это всегда оголенные эмоции и оголенная душа, и мне хочется видеть зрителей с такими же эмоциями", - говорит о предстоящем концерте Злата Огневич.

Злата Огневич Солодка Кара смотреть онлайн клип:

Напомним, концерт Златы Огневич пройдет в Caribbean Club Concert Hall, и биллеты уже в продаже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Злата Огневич
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:41
Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках
19:28
Сваты 2019: где смотреть онлайн все серии сериала Видео
19:25
Зеленский рассказал о ключевых задачах на Донбассе Видео
19:08
"Принимали радушно": посол Украины в СЕ Кулеба увидел примирение Запада и России
18:57
Херсонес внесли в вестник ЮНЕСКО как объект РФ Фото
18:40
Злата Огневич выступит в Киеве с акустическим концертом Видео
18:27
Российских пропагандистов не пустили на конференцию в Британию
18:23
В ЦИК предупредили об угрозе срыва подготовки выборов: стала известна причина
18:01
Менеджмент Евровидения отреагировал на отказ Амстердама принимать конкурс
17:59
"Урожай сумок и кроссовок круглый год": Каминская в Louis Vuitton устроила субботник
17:54
"Ограниченные инвалиды": Корчинский жестко прошелся по русскоязычным украинцам Видео
17:33
Кадровые перестановки в Генштабе: уволился запрещавший стрелять в боевиков генерал Красноок
17:27
Коболев ответил Гройсману и припугнул срывом подготовки отопительного сезона
17:20
Maruv показала грудь с заклеенными сосками Фото
17:07
Ястремская вышла в четвертый круг Уимблдона Видео
17:04
Брат из "ДНР": Зеленский прокомментировал назначение нового главы Донецкой ОГА
16:38
Главу НОК обвинили в коррупции: Бубка опроверг
16:30
Сорваные шапки, носохват и матерщина: главные "зашквары" Петра Порошенко с начала года Видео
16:20
Свитолина одолела Саккари на Уимблдоне Видео
16:18
A$AP Rocky не приедет Atlas Weekend-2019 Видео
16:07
Россия потеряет половину доходов бюджета — экс-вице-премьер
15:52
"Нанимают выб*ядков": Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском Видео
15:41
В Раду баллотируются 54 депутата, которые голосовали за "диктаторские законы" Януковича
15:35
Главные новости 5 июля: угроза ареста имущества Ющенко и "удар" по Газпрому Видео
15:32
Евровидение-2020: Амстердам не будет принимать шоу
15:32
Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в четвертом немецком дивизионе
15:24
От 30-градусной жары до ливней со шквалами: синоптик рассказала о погоде на Ивана Купала
15:09
"Не поведется на заморские печеньки": российский социолог описал преемника Путина
15:03
"В Крыму то же самое": Госдума встряла в скандал с Пугачевой и Майбахом Видео
15:02
Гройсман грозит увольнением руководству Нафтогаза и требует отозвать иск к Украине
15:01
Коррупция, провокации и безразличие: коп из Одессы рассказала о закулисье реформы полиции Видео
14:41
"Рыгать хочется от маленького Парубия": в Сети разнесли "рецепт" Вакарчука, как вернуть Крым и Донбасс
14:32
Социолог спрогнозировал поведение Голоса Вакарчука в Раде Видео
14:14
"Кость пошла спать": Притула объяснил, как сломал ногу Видео
14:01
Английский суд заморозил 145 млн долларов дивидендов Nord Stream при их выплате Газпрому Видео
14:00
Названы правила употребления соли Видео
13:54
Блестящая операция СБУ: почему захват Цемаха так важен для Украины мнение
13:52
Член Нацсовета по вопросам телевидения: "99%, что Setanta не получит разрешение в Украине"
13:32
Зеленский назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации
13:31
Розенко рассказал, когда произойдет следующий перерасчет пенсий
13:27
Призер Олимпиады угодил за решетку
13:19
Показ Сватов в Украине: Госкино пытается свалить с себя ответственность Видео
13:02
Дзюдоистка Антикало принесла Украине первую медаль Универсиады
12:30
В Одессе угрожают взорвать морвокзал: чего хотят анонимы
12:27
Действующая чемпионка Уимблдона не смогла защитить титул
12:13
Екатерина Великая 2019: дата выхода, актеры и трейлер нового сериала Видео
12:11
Мураев обвинил "Оппозиционную платформу – За жизнь" в попытке срыва выборов
12:09
Яценюк в Торонто рассказал об угрозе из России
12:06
Имуществу Ющенко грозит арест Видео
11:59
Настя Каменских сверкнула грудью на пикантном фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять