Злата Огневич выступит в Киеве с акустическим концертом

Злата Огневич / Фото: Facebook

Певица Злата Огневич, которая выступит на Atlas Weekend 2019, устраивает еще один концерт в Киеве.

18 июля Злата Огневич впервые исполнит unplugged-версию своих хитов из нового альбома Грані, а также песен, которые уже занимали первые строки в украинских хит-парадах, таких как: Танцювати, Єдиний, Doloni и другие.

Кроме того, по словам Златы, гости ее концерта первыми эксклюзивно смогут услышать несколько новых песен из предстоящего второго студийного альбома, над которым сейчас работает певица.

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Злата решила попробовать обработать свои песни в стиле проекта MTV Unplugged и представить со своей командой что-то совсем новое.

"Для меня это новый формат, поэтому мы с музыкантами активно готовимся к концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика - это всегда оголенные эмоции и оголенная душа, и мне хочется видеть зрителей с такими же эмоциями", - говорит о предстоящем концерте Злата Огневич.

Злата Огневич Солодка Кара смотреть онлайн клип:

Напомним, концерт Златы Огневич пройдет в Caribbean Club Concert Hall, и биллеты уже в продаже.