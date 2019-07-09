Смертельная болезнь: Лайма Вайкуле сделала признание

Певица Лайма Вайкуле в интервью на шоу Судьба Человека сделала признание о своей болезни - у нее обнаружили рак молочной железы.

Певица призналась, что чуть не умерла от рака в 1980-х, и уже готовилась к смерти, но победила болезнь вместе со своим мужем Андреем Латковским.

По словам Вайкуле, врачи давали неоптимистичный прогноз: последняя стадия заболевания, шанс на выздоровление – 20%. О диагнозе она узнала в Америка, где проходила обследования. Рядом с ней тогда был только ее муж.

"Мы вдвоем перенесли это испытание. Не могу сказать, что это я победила. Считаю, что моей заслуги в этом нет никакой. Конечно, тяжелое испытание, но орден мне за это вовсе не надо", - рассказала певица.

Вайкуле держала заболевание в тайне еще с 80-х. Артистка добавила, что это испытание болезнью помогло начать ценить любую мелочь в жизни, и лучше разбираться в людях.

"Произошла переоценка ценностей. Теперь я считаю, что человек живет на свете для того, чтобы становиться лучше. Иначе я не вижу смысла в нашем пребывании на этой Земле", - отметила Лайма Вайкуле.

Лайма Вайкуле рассказа об онкологии / скриншот

По словам певицы, врачи не давали ей никаких шансов, и она даже не верила, что выживет.

"При этом к смерти не могла относиться спокойно. К ней вообще невозможно привыкнуть, потому что это явление неестественное", - заключила звезда.

Это были невероятно тяжелые времена, так как врачи практически не давали шансов на выздоровление.

"Шансов выжить было настолько мало, что я даже подготовила прощальные письма всем своим близким", – разоткровенничалась Вайкуле.

Лайма Вайкуле рассказала об онкологии - Судьба Человека смотреть онлайн:

Ранее появилась информация, что Вайкуле проведет свой фестиваль в Украине с Кикабидзе и Брегвадзе.