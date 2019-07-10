Собаку Старриджа нашел знаменитый репер

Дэниэл Старридж / ФК Ливерпуль

Американский рэпер Killa Fame в социальной сети опубликовал заявление, что нашёл пропавшего питомца. В доказательство своих слов он разместил фото, на котором присутствует собака, внешне очень похожая на ту, что была украдена у Старриджа.

По его словам, кто-то недалеко от него якобы прятал собаку Старриджа

Накануне Старридж заявил, что грабители проникли в его дом, украли собаку и некоторые вещи. Футболист попросил помощи в поисках питомца и пообещал заплатить за это любые деньги.

Старридж вернул свою собаку / Инстаграм

Под его постом уже появилась масса заявлений о том, что ему вернут собаку за выкуп, но сам футболист пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

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Please send a video of his markings and his tag and where we can meet and we can organIze the reward.



Thanks

Send whatever you have to my Instagram Dm.



Thank you — Daniel Sturridge (@DanielSturridge) 10 июля 2019 г.

Издание Daily Mail уже подтвердило, что Старридж получил свою собаку обратно - за 30 тысяч долларов.