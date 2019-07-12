Умерла Екатерина Цуканова: причины смерти скрипачки

12 июля 2019, 12:48

В Лондоне при странных обстоятельствах погибла музыкант Екатерина Цуканова, дочь арт-продюсера и мецената Игоря Цуканова.

Екатерина Цуканова умерла
Екатерина Цуканова умерла / tsinandalifestival.ge

Подающая надежды Екатерина Цуканова была найдена мертвой в своем доме после вечеринки.

Ее тело нашел отец Игорь Цуканов в ночь на пятницу, сообщает The Telegraph.

Перед смертью Екатерина дала концерт в Королевском оперном театре Лондона, а потом отправилась на вечеринку с друзьями.

Telegraph со ссылкой на знакомым девушки, причиной ее смерти могла стать передозировка наркотическим веществом, известным как calvin klein. 

Безутешный отец не стал опровергать слухи, отметив, что Екатерина была "умной девочкой, которая сделала один неправильный выбор".

"В любом случае дети будут делать то, что они хотят, и они никогда не скажут вам правду", - добавил он в горе.

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Полиция проводит расследование, подробности которого пока что не раскрываются.

Катя начала заниматься музыкой с 5 лет, и посещала с концертами Европу, Японию и Америку. Она была награждена как самый молодой музыкант на церемонии вручения премий Suoni dal Golfo Music Festival в Италии.

Причем Катя действительно могла принимать наркотики. Отец рассказал, что на вечеринках, которые время от времени бывали у них дома, он видел, что некоторые ребята принимали наркотики - ему приходилось пару раз вызывать скорую помощь. Он не понимает, почему его дочь поддалась пагубному влиянию, но никого не винит в ее смерти.

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