Алибасов признался, зачем пил КРОТ и прятался

Бари Алибасов публично признался, зачем прятался в реанимации / скриншот

Известный продюсер Бари Алибасов, недавно получивший ожог 4 степени, пришел на полиграф в студию Первого канала в третий раз.

В этот раз из Алибасова удалось "выдавить" подобие правды от его "цирке" с КРОТом и отравлением.

Диалог зашел в этот раз в интересную степь. Оказывается, сейчас за спиной продюсера Бари Алибасова, которого ловко "убрали" в июне, происходят вещи, о которых он не подозревает.

По словам самого Алибасова, ему угрожает некто, кто обещает оставить его семью без квартиры с помощью черных риелторов и забрать недвижимость звезды после его смерти.

Именно об этих проблемах вскользь уже говорили СМИ, когда Алибасов был в больнице.

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Бари Алибасов признался, зачем пил КРОТ смотреть онлайн:

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Ранее появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.