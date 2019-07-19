На съемках картины DC погиб сотрудник съемочной группы

Во время постановки одной из сцен в сериале Титаны погиб координатор спецэффектов.
На съемочной площадке 2 сезона сериала Титаны в результате несчастного случая погиб Уорен Эпплби.
Во время съемок одной из сцен, в которой автомобиль выполнял опасные трюки, погип постановщик спецэффектов, сообщает The Hollywood Reporter.
По данным с площадки, трюк заключался в том, что автомобиль должен был перевернуться на бок.
Но все прошло не по плану - машина действительно перевернулась, но кусок металла, прикрепленный к машине, улетел в сторону, и попал в голову Эпплби. Он получил травму из-за которой скончался по пути в больницу.
"Мы убиты горем и опустошены из-за смерти нашего коллеги, координатора спецэффектов Уоррена Эпплби. Инцидент произошел на площадке для спецэффектов во время подготовки и репетиции грядущей сцены", - заявили на студии.
Из-за трагедии съемки остановили на 2 дня и объявили траур. Родственникам Уорена выразили искренние соболезнования все его коллеги и руководство.
В прошлом Уоррен Эпплби известен работами над сериалами Штамм и Киллджойс.