На съемках картины DC погиб сотрудник съемочной группы

На съемках 2 сезона Титанов погиб сотрудник / DC

На съемочной площадке 2 сезона сериала Титаны в результате несчастного случая погиб Уорен Эпплби.

Во время съемок одной из сцен, в которой автомобиль выполнял опасные трюки, погип постановщик спецэффектов, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным с площадки, трюк заключался в том, что автомобиль должен был перевернуться на бок.

Но все прошло не по плану - машина действительно перевернулась, но кусок металла, прикрепленный к машине, улетел в сторону, и попал в голову Эпплби. Он получил травму из-за которой скончался по пути в больницу.

"Мы убиты горем и опустошены из-за смерти нашего коллеги, координатора спецэффектов Уоррена Эпплби. Инцидент произошел на площадке для спецэффектов во время подготовки и репетиции грядущей сцены", - заявили на студии.

Из-за трагедии съемки остановили на 2 дня и объявили траур. Родственникам Уорена выразили искренние соболезнования все его коллеги и руководство.

В прошлом Уоррен Эпплби известен работами над сериалами Штамм и Киллджойс.