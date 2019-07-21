Возле экс-мужа Ани Лорак "терлась" новая брюнетка

Возле Мурата Налчаджиоглу "терлась" еще одна брюнетка / instagram.com/muratnalca

Бывший муж известной украинской певицы Ани Лорак (Каролина Куек) — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу — поделился видеороликом, на котором возле него в клубе "терлась" новая брюнетка.

Предприниматель поделился роликом в своем InstaStories.

На видео запечатлено, как спутница позировала возле Налчаджиоглу, а потом нежно его поцеловала.

Очевидцы утверждают, что между бизнесменом и брюнеткой не только дружба, пишет ТСН. Имя возможной новой пассии экс-мужа Ани Лорак пока неизвестно.

/ instagram.com/muratnalca

/ instagram.com/muratnalca

Напомним, в конце июля 2018 года в Киеве в одном из караоке-баров Мурата Налчаджиоглу, который тогда еще был в браке с Ани Лорак, заметили в компании молодой брюнетки. Муж певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты узнали, что бизнесмен был с Яной Беляевой. Позже стало известно, что Ани Лорак развелась с мужем.