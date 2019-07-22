Тарас Чубай и Плач Еремии удивят масштабным концертом в Киеве

Тарас Чубай / Caribbean Club Concert Hall

2 августа 2019 года Тарас Чубай и группа "Плач Єремії" дадут большой сольный концерт в Киеве, в Caribbean Club Concert Hall (улица имени Симона Петлюры, 4).

Гостей ждут любимые песни, уже давно ставшие народными хитами и расширенный репертуар.

"Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, вип'єте – холодного вина" – эти слова из песни "Вона" знакомы всем ценителям оригинальной украинской музыки. Уже почти 25 лет эта композиция занимает достойное место в ТОП-10 самых романтических и самых любимых украинских песен. Простая и легкая мелодия, душевная лирика и образы, заставляющие сердце сжиматься в волнах сантиментов. Наверняка прозвучат и другие лирические хиты коллектива – "Коли до губ твоїх", "Ти втретє цього літа зацвітеш", а также песни, написанные на стихи классиков украинской литературы – Юрия Андруховича и Костя Москальца.

Музыка "Плачу Єремії" как хорошо выдержанное вино – явление проверенное временем, явление, притягивающее к себе интересных и фантастических людей. Выступления группы никогда не бывают одинаковыми, потому что в них всегда присутствует элемент импровизации. Это как река, в которую не войдешь дважды.

Вместе с Тарасом Чубаем (гитара, вокал) в этот вечер сыграют Всеволод Дячишин (бас-гитара), Юрий Дуда (клавишые), Аркадий Войтюк (барабаны).

Концерт Тараса Чубая и группы Плач Еремии смотреть трейлер

Билеты можно купить на сайте Caribbean Club Concert Hall.