Алибасов пойдет под суд за свои "художества"

Бари Алибасов / pronedra.ru

Избитая Алибасовым Ляна Фридман пообещала забрать все у своего обидчика после того, как он ее отдубасил на шоу Пусть говорят.

После побоев, которые нанес Фридман Алибасов, у нее отнялась часть лица, и женщина намерена получить за это компенсацию у своего обидчика.

"В момент удара не смотрела в его сторону вообще! Он это сделал исподтишка, а так бьют только трусы. Мне кажется, это он перед Ольгой Шукшиной, которая вошла в студию, решил выпендриться. У меня вся правая сторона лица парализована – я не шучу. Пью кучу таблеток, мне ставят капельницы", – рассказала Ляна Фридман, покинувшая студию сразу после чудовищного инцидента.

Она обвиняет Алибасова, который когда-то был ее любовником, в предательстве и во лжи, а также в неподобающем отношении к женщинам.

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На шоу Пусть Говорят, куда ее пригласили для обсуждения вранья Алибасова о своем отравлении КРОТом, женщина акцентировала внимание на том, что Алибасов очень сильно поменялся после свадьбы с Шукшиной.

"Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни", — отметила Фридман.

После этого в студию должна была войти Ольга Шукшина, и Алибасов быстро встал и ударил Фридман - камеры в студии это зафиксировали.

Бари Алибасов схватил Фридман за лицо смотреть онлайн - Пусть говорят - 16.07.2019:

При этом на видео четко видно, что Алибасов схватил женщину за лицо - посредине сверху и снизу. Была ли это постановка на шоу, или у Фридман действительно парализовало лицо после такого захвата - мы узнаем только вместе с правдой об отравлении Алибасова, которую продюсер На-на и его приближенные тщательно скрывают.

Напомним, 4 июня Алибасов попал в реанимацию Склифасовского из-за отравления КРОТом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер. Его родственники начали распространять слухи о том, что он в медикаментозной коме, и что у него ожог пищевода 4 степени. После начался цирк с трудностями по выходу с комы и потерей памяти Алибасова, которые закончились скандальным разоблачением.

Оказалось, что приближенные Алибасова договорились с врачами о госпитализации и продюсер симулировал все, что было показано доверчивым людям. На самом же деле Алибасова лечили от белой горячки.

Врачи доказали, что каждое слово Алибасова о его болезни - вранье, а его состояние в разы лучше, чем должно быть после описанных происшествий.

Чтобы как-то спасти свою репутацию, Алибасов выставил БДСМ-фотосессию членов На-На с неизвестной женщиной, и начал ходить на постановочные эфиры Пусть говорят.