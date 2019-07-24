Алибасов пойдет под суд за свои "художества"

24 июля 2019, 17:49

Бари Алибасов должен будет ответить перед судом за поступок, от которого каждому мужчине будет стыдно.

Бари Алибасов
Бари Алибасов  / pronedra.ru

Избитая Алибасовым Ляна Фридман пообещала забрать все у своего обидчика после того, как он ее отдубасил на шоу Пусть говорят.

После побоев, которые нанес Фридман Алибасов, у нее отнялась часть лица, и женщина намерена получить за это компенсацию у своего обидчика.

"В момент удара не смотрела в его сторону вообще! Он это сделал исподтишка, а так бьют только трусы. Мне кажется, это он перед Ольгой Шукшиной, которая вошла в студию, решил выпендриться. У меня вся правая сторона лица парализована – я не шучу. Пью кучу таблеток, мне ставят капельницы", – рассказала Ляна Фридман, покинувшая студию сразу после чудовищного инцидента.

Она обвиняет Алибасова, который когда-то был ее любовником, в предательстве и во лжи, а также в неподобающем отношении к женщинам.

Читайте также"Помойка": Симулянт Алибасов врезал женщине в прямом эфире

На шоу Пусть Говорят, куда ее пригласили для обсуждения вранья Алибасова о своем отравлении КРОТом, женщина акцентировала внимание на том, что Алибасов очень сильно поменялся после свадьбы с Шукшиной.

"Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни", — отметила Фридман.

После этого в студию должна была войти Ольга Шукшина, и Алибасов быстро встал и ударил Фридман - камеры в студии это зафиксировали.

Бари Алибасов схватил Фридман за лицо смотреть онлайн - Пусть говорят - 16.07.2019:

При этом на видео четко видно, что Алибасов схватил женщину за лицо - посредине сверху и снизу. Была ли это постановка на шоу, или у Фридман действительно парализовало лицо после такого захвата - мы узнаем только вместе с правдой об отравлении Алибасова, которую продюсер На-на и его приближенные тщательно скрывают.

Напомним, 4 июня Алибасов попал в реанимацию Склифасовского из-за отравления КРОТом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер. Его родственники начали распространять слухи о том, что он в медикаментозной коме, и что у него ожог пищевода 4 степени. После начался цирк с трудностями по выходу с комы и потерей памяти Алибасова, которые закончились скандальным разоблачением.

Оказалось, что приближенные Алибасова договорились с врачами о госпитализации и продюсер симулировал все, что было показано доверчивым людям. На самом же деле Алибасова лечили от белой горячки.

Врачи доказали, что каждое слово Алибасова о его болезни - вранье, а его состояние в разы лучше, чем должно быть после описанных происшествий.

Чтобы как-то спасти свою репутацию, Алибасов выставил БДСМ-фотосессию членов На-На с неизвестной женщиной, и начал ходить на постановочные эфиры Пусть говорят.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
суд скандал Бари Алибасов новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:10
"Законно, но несправедливо": юрист объяснил, как у Зеленского могут снять Кличко
18:03
Стало известно, чем займется новая Рада в свой первый день работы
17:49
Алибасов пойдет под суд за свои "художества" Видео
17:32
"Спусти меня в канализацию": прах Сергея Доренко развеяли в Крыму Видео
17:26
Умер еще один российский боксер
17:18
"Я ни с кем не буду делить трон": вышел русский трейлер сериала Екатерина Великая Видео
17:06
В России задержали украинское судно
16:41
В ГБР назвали причину неожиданного визита Петра Порошенко Видео
16:12
У Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией в Украине
16:06
Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты Фото Видео
16:05
С новой Радой импичмент Зеленскому не грозит - эксперт
15:50
"Оформляются последние документы": Денисова заявила о скором возвращении домой пленных моряков Видео
15:43
"Петух, съешь говна": украинцы советуют "политической проститутке" Ляшко купить лотерею и "сос*ть"
15:35
Все "слуги народа" пройдут "курс молодого депутата"
15:20
"Обман Путина": журналист объяснил, почему Россия может прекратить обстрелы на Донбассе Видео
15:11
"ЛНР" передала Украине 64 осужденных
15:10
"Хулиганка": Анфиса Чехова без трусов похвалилась обнаженкой с конем
15:03
Психолог раскрыла главные причины "серой жизни" Видео
14:38
Назвали причину развода Славы Каминской с мужем
14:31
Мы 2020: что известно о новом фильме по мотивам романа Замятина Видео
14:28
Порошенко таки явился на допрос в Госбюро расследований
14:27
"Острая фаза войны": Вакарчук веселил московских олигархов в 2015-м — Портнов Видео
14:26
У Кличко отреагировали на обращение Богдана о снятии его с должности главы Киевской ГГА Видео
14:13
Киев попросит МВФ смягчить требования по тарифам на газ
14:02
Сергей Ковалев: Рефери виноват в избиении Дадашева
14:01
НАБУ вломилось с обысками в Богдан Моторс
13:35
Резонансное ДТП на Закарпатье: фискал на Volkswagen Touareg раздавил насмерть дорожника
13:27
Каменских и Потап расписались задолго до свадьбы: слили свидетельство о браке
13:12
Нурмагомедов занял вторую строчку общего рейтинга UFC
13:01
"Порох очень мешал": Гройсман решил уйти, "не хлопая дверью" Видео
12:43
Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации Видео
12:39
Эксперт рассказал, возможен ли "политический брак" Голоса и Европейской солидарности
12:25
Зверское убийство в Киеве: на Теремках закололи 18-летнюю девушку Видео
12:11
ПТУ и ниже: в Раде будут шесть "слуг народа" без диплома
12:05
Ефремов вышел из СИЗО Видео
11:58
Динамо - Шахтер: где смотреть, прогнозы букмекеров, будет ли VAR
11:53
"Старая вешалка, ну и страшна": Пугачева на новых фото ужаснула внешностью Фото
11:42
Грозит от 5 до 7 лет: в Обухове голоса избирателей считали в кафе
11:23
"Прилег бы на такое плавсредство": Никитюк сравнила себя с доской для серфа
11:17
Отдать Крым, получить Донбасс: у Зеленского сделали важное заявление Видео
11:15
Новый отрыв Слуги народа: ЦИК подсчитал более 99% протоколов Видео
11:13
"Унижал страну!": в Латвии министр попал в скандал из-за концерта Лепса
10:58
Развилка в судьбе Украины: что означает победа Слуги Народа и чем она может закончиться мнение
10:54
"Сдох бы ты, Вова, Вовка сыкун": в Москве во время утренней пробежки задержали Навального Видео
10:45
Курс валют на 24 июля: доллар остепенился, а евро — "брыкнулся"
10:36
Кличко считает "раздутой чушью" дело против него в Госбюро расследований
10:34
Жирная дуля от жителей Львовщины: ярые борцы со всем русским Фарион и Ницой проиграли выборы
10:29
Супермен-коммунист: готовится экранизация еще одного комикса DC
10:19
Однорукий боец подписал контракт с Bellator
10:08
В России из книги известного историка вырезали ложь Путина про Крым
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять