Куда сходить в Киеве в августе: расписание джазовых концертов

В августе пройдет 8 джазовых концертов в Caribbean Club Concert Hall / Caribbean Club

В Киеве в августе меломаны смогут насладиться живой музыкой разнообразных джазовых концертов. В столичном клубе Caribbean Club Concert Hall весь август будет занят живыми выступлениями.

Кто будет выступать, и в какие дни - Главред предлагает ознакомиться в нашем материале.

5 августа – Tompsons Band

Tompsons Band / Caribbean Club

5 августа в рамках серии концертов Live Jazz Monday сыграет группа Tompsons Band. Музыканты представят авторские песни на английском, украинском и русском языках в различных стилях: джаз, свинг, буги-вуги, рок-н-ролл, фанк и поп-музыка, а также джазовые хиты в современной обработке. Репертуар Tompsons Band не оставит равнодушным даже самых требовательных меломанов.

8 августа – Квартет Руслана Егорова

Квартет Руслана Егорова / Caribbean Club

8 августа в Caribbean Club Concert Hall выступит Квартет Руслана Егорова с программой Бразильский Джаааз. Гостей ждут бразильские мелодии, которые звучали в знаменитом Нью-Йоркском Карнеги-Холл и красочное сочетание samba и bossa nova. В исполнении Руслана Егорова - "золотого" голоса украинского джаза - прозвучит 100% хит босановы - Só Danço Samba, который в свое время покорил легендарную Эллу Фицджеральд. А шарм этому вечеру придадут романтические композиции Besame Mucho, Agua De Beber и многие другие.

12 августа – W KEY

W KEY / Caribbean Club

12 августа в рамках серии концертов Live Jazz Monday выступит украинская группа W KEY с программой Jazz & Beatbox. На концерте музыканты представят авторские блюзовые композиции, джазовые импровизации в сверхсовременном формате в сопровождении вокальной перкуссии, вокальную трубу в исполнении голоса, а также зажигательный джем-сейшн со специальными гостями. Не пропустите волшебный музыкальный вечер в уютном месте.

15 августа – Таль Бабицкий (Израиль)

Таль Бабицкий / Caribbean Club

15 августа израильский композитор и пианист Таль Бабицкий впервые выступит в Киеве. Его называют одним из самых плодотворных композиторов и исполнителей нашего времени. Таль создал новый стиль под названием "космический фьюжн" - жанр, который путешествует между джазом и поп-роком, романтической музыкой и латинскими ритмами. На концерте музыкант подарит слушателям уникальный, яркий и мелодичный музыкальный израильский коктейль из джаза, фанка и соула, приправленный этническими и бразильскими ритмами.

19 августа – Марьяна Головко и Павел Игнатьев

Марьяна Головко и Павел Игнатьев / Caribbean Club

19 августа в Caribbean Club Concert Hall выступит изысканная пара из рояля и вокала - очаровательная певица и актриса Марьяна Головко и одни из самых титулованных молодых пианистов и композиторов Украины Павел Игнатьев. Музыканты представят авторские произведения и джазовые стандарты, а также оригинальные арт-поп и crossover-композиции. Их пара на сцене - с простой комбинации рояля и вокала перерастает в богатый на эмоции и содержание опыт для гостей концерта.

29 августа – Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом / Caribbean Club

29 августа состоится традиционное шоу Джаз для взрослых с Алексеем Коганом и Jazz in Kiev Band. В этот вечер вживую прозвучат всемирно известные композиции в исполнении коллектива Jazz in Kiev Band и волшебной джазовой вокалистки Лауры Марти. Изюминка шоу - танцевальные перформансы чувственного балета NC-17 Showballet и захватывающие истории о легендарных композициях от Алексея Когана.

30 августа – Dennis Adu Septet и Алина Сокульская

Dennis Adu Septet и Алина Сокульская / Caribbean Club

30 августа коллектив Dennis Adu Septet и танцовщица Алина Сокульская представят джазовый танцевально-музыкальный перформанс Music & Motion. В программе концерта соединяться авторские композиции одного из лучших джазовых трубачей Украины - Денниса Аду, и современные джазовые танцы хореографа Алины Сокульской. Джазовый танец и джазовые ритмы - в этот вечер гости узнают, как выглядит союз музыки и движений.

31 августа – Мариэтта Арушанян и Crocodile Project

Мариэтта Арушанян и Crocodile Project / Caribbean Club

31 августа молодая джазовая певица Мариетта Арушанян и коллектив Crocodile Project презентуют проект Armenian Jazz. Музыканты представят программу, состоящую из авторских песен Мариэтты в стиле этно, а также инструментальных фанк- и фьюжн- композиций Артура Решетова - лидера Crocodile Project. Гостей ждет легкий джазовый вечер, который очарует душевностью и наполнит энергией.

Билеты на концерты можно купить тут.