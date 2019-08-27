Кровь из глаз на MTV Video Music Awards 2019: самые ужасные наряды звезд

27 августа 2019, 12:48

В США ночью прошла церемония награждения музыкальной прении MTV Video Music Awards 2019. Но звезды пришли не только за призами, но и показать свои наряды.

MTV Video Music Awards 2019
MTV Video Music Awards 2019 / mtv.com

36-я церемония награждения MTV Video Music Awards 2019 прошла в Prudential Center в штате Нью-Джерси. Звезды сразу учли, что не все получат награды, и загодя приготовились шокировать публику очень странными нарядами.

На 36 церемонии награждения MTV Video Music Awards 2019 победу получила Тейлор Свифт, но по нарядам, в центре внимания оказались другие исполнители и гости.

Камила Кабельо пришла в белом платье с очень высоким подолом второй юбки, зато так задрала подол своего платья, что продемонстрировала лишнего на красной дорожке.

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Камила Кабельо и Шон Мендес
MTV Video Music Awards 2019: Камила Кабельо и Шон Мендес / Reuters

Мисси Элиотт, только на днях выпустила первый альбом и клип за 14 лет, и была очень рада получить свою награду.

MTV Video Music Awards 2019: Мисси Эллиотт
MTV Video Music Awards 2019: Мисси Эллиотт / Reuters

Холзи выбрала яркое платье с испанским подолом, и продемонстрировала всему миру свое черное белье и немаленькую грудь.

MTV Video Music Award 2019: Холзи
MTV Video Music Award 2019: Холзи / Instagram

Элисон Бри не стала заморачиваться, и пришла в огромном декольте вместо платья - без лифчика, но в трусах с высокой посадкой, которые были видны под нарядом.

Элисон Бри
MTV Video Music Award 2019:Элисон Бри / Instagram

Хейли Стенфилд не стала повторять ошибку Элисон Бри, и ее платье было все же длинее, но перебором оказалось сочетание разреза до бедра, прозрачного материала, и еще и отсутствие белья при этом. Однако, самые внимательные все же обнаружили трусы телесного цвета под нарядом.

MTV Video Music Award 2019: Хейли Стенфилд
MTV Video Music Award 2019: Хейли Стенфилд / Reuters

Тревор Морган пришел на красную дорожку в платье-кимоно и на каблуках. Маникюр и причесон идут в комплекте.

MTV Video Music Award 2019: Тревор Морган
MTV Video Music Award 2019: Тревор Морган / Reuters

Fka Twigs Талия Дебретт Барнетт пришла в халате, но не в халате, с ленточкой выпускницы, но не на выпуск, и в коротком мини-платье, но еще и с разрезом на бедре. А теперь раскрасьте все в очень яркие тона.

MTV Video Music Award 2019: Fka Twigs
MTV Video Music Award 2019: Fka Twigs / Reuters

Лиззо Мелисса Джефферсон примерила пышное красное платье с пухом, и оно довольно неплохо вписалось к ее фигуре, можете сами оценить. Только держите, кто-то грудь, а то она намеревается убежать из тугого корсета.

MTV Video Music Award 2019: Лиззо
MTV Video Music Award 2019: Лиззо / Instagram

Джиджи и Белла Хадит присутствовали в одном цвете, только в брючном варианте с корсетом, и в юбочке с топиком. В принципе, к девушкам нет вопросов -  как всегда, они пришли для красоті и потусить с друзьями.

MTV Video Music Awards 2019: Белла и Джиджи Хадид
MTV Video Music Awards 2019: Белла и Джиджи Хадид / Instagram

Bebe Rexha в полупрозрачном платье из звеньев специально для фотграфов показала свою награду наклонившись в позу сотрудничества.  У нее, между прочем, в течении вечера белье найдено не было.

MTV Video Music Awards 2019: Bebe Rexha
MTV Video Music Awards 2019: Bebe Rexha / Reuters

Участник реалити "Любовь и Хип-Хоп Майами" Bobby Lytes вышел на красную дорожку в желтом комбинезоне без белья, и с дыркой на пятой точке - чтобы все было хорошо видно... Фотографы надолго его запомнили.

MTV Video Music Awards: Bobby Lytes
MTV Video Music Awards 2019: Bobby Lytes / Instagram

Тейлор Свифт, которая стала звездой вечера пришла в скромном костюме с ярким принтом. Почему она стала целью хейта - неизвестно, ведь на фоне остальных она смотрелась как раз очень элегантно.

MTV Video Music Awards 2019 Тейлор Свифт
MTV Video Music Awards 2019 Тейлор Свифт / Instagram

Напомним, церемония награждения MTV Video Music Awards 2019 прошла в ночь на 27 августа, и принесла победу Тейлор Свифт.

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