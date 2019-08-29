"Жизнь окончена": Дорофеева заговорила об отношениях с Дантесом

Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева сделал несколько неожиданных признаний о своих отношениях с мужем Владимиром Дантесом, с которым только недавно отметили 8-летие отношений на яхте с друзьями из Mozgi Entertainment. В интервью свежего Cosmopolitan Дорофеева призналась, что в свое время их отношения были буквально на грани.

Дорофеева настолько ревновала Дантеса к его подругам и коллегам, чтоб вынуждена была обратиться к психологу.

"Когда Вова начал активно путешествовать, мне казалось, что жизнь окончена. В течение недели после первого путешествия я ему выносила мозг, ругалась и говорила, что мы не сможем так жить", - призналась Дорофеева.

Солистка Время и Стекло призналась, что с трудом переживала одиночество, и отсутствие любимого - это выливалось в "выедание" его мозга. В конечном итоге, Дорофеева собралась, и пошла к психологу, чтобы выяснить, что с ней самой не так, что она ревнует Дантеса даже к его подругам.

Надя Дорофеева в Cosmopolitan / Instagram

"Раньше я даже подруг Вовиных не могла терпеть. Посещала психолога из-за своей ревности и просила совета, как перестать есть мозг любимому. А потом все резко перевернулось: я ощутила, что стала самостоятельной женщиной", - объяснила она.

При этом вышло так, что сидевшая дома Дорофеева внезапно обрела популярность и славу, которые переплюнули мужа. Неожиданно, это хорошо отразилось на их отношениях, но когда у певицы спрашивают о том, что она думает об этом, она отвечает вполне ожидаемо.

"Кроме того, что Вова обладает невероятным чувством юмора, я считаю его намного круче и талантливее себя. Знаю, его расцвет придет совсем скоро. Он не хочет делать продукт, который ему не нравится. Он ищет то, что настоящее, и имеет все для того, чтобы стать суперзвездой", - считает Дорофеева.

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