Не моя история: Tayanna эмоционально отреагировала на уход из Танцев

Tayanna Танці з зірками / Instagram

Певица Tayanna покинула проект Танці з зірками 2019 на втором выпуске, и очень эмоционально отреагировала на результаты голосования. Но при этом она взяла прощальное слово, и с достоинством ушла.

Только на следующий день у нее хватило времени опубликовать в Instagram пару слов о своем участии в шоу.

Сначала Tayanna написала очень эмоциональный текст, по которому видно, как они с Игорем тяжело работали, но потом отредактировала запись, и кое-что поменяла.

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"Конечно, в планах у нас с Игорем не было так быстро покинуть проект. Обдумывая, почему все же мы, я поняла одну вещь – шоу там где есть сценарий и расписаны герои по ролям, наверное, не моя история, и drama-queen – это точно не про меня", - призналась певица.

Татьяна предпочитает оставаться собой - сильной и нежной женщиной, которая своим примером хочет вдохновлять девушек.

Потом она сменила публикацию - добавила больше фото, и оставила благодарственный текст своим фанатам.

"Друзья, очень благодарна за ваши сообщения со словами поддержки, отправленные SMS, вы у меня самые лучшие! Я счастлива иметь таких поклонников. Радостно чувствовать вашу поддержку. Жизнь наносит нам свои вызовы и мы должны их принимать, поэтому главное в испытаниях - это опыт, он закаляет и делает нас лучше. 1+1 дал мне возможность выйти на главный паркет страны и быть участником легендарного проекта Танцы со звездами с невероятным партнером Игорем Кузьменко. Я попыталась почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию. Было действительно незабываемо, две недели как целое маленькая жизнь. Спасибо всем! И не забывайте, встречаемся с вами каждый день в эфире Життя відомих людей", - написала Tayanna.

Напомним, что все отметили шикарный рост Tayanna в сравнении с первым танцем. Но по результатам зрительского голосования она получила недостаточно баллов.