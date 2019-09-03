Участники Танців з зірками "поиздевались" над песней Третье сентября

Сегодня пришел тот день, когда "горят костры рябин", отметил телеведущий.
Участники 3 сезона шоу Танці з зірками 2019 хореограф Илона Гвоздева и телеведущий Владимир Остапчук потроллили танцем песню-мем российского певца Михаила Шуфутинского Третье сентября.
Пара исполнила танец, созданный из банальных элементов, он размещен на странице ведущего в Instagram.
Остапчук написал, что "пришел тот день, когда "горят костры рябин" - 3 сентября".
Видео по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Так гнать и не заржать. Виртуозы", - отметил polami1.
"О Боже, везде Шуфик, помогите", - поделилась мнением nika_bondarrr. "Вова, это разрыв!!! 10! 10! 10!!!" - считает alina_shpak1190.
Пришёл тот день, когда "горят костры рябин" - Зе сентября. ⠀ Давайте праздновать вместе?✌️ ⠀ Выучи, повтори и выложи видео с этим танцем (отметив нас) и выиграй билет на @tanci1plus1 в это воскресенье - 3 эфир. ⠀ Разбуди в себе Шуфутинского?? Итоги подбиваем в четверг 5.09 ⠀ И ещё - ? переверни ? ⠀ #3есентября #танціззірками #челендж #остапчукгвоздьова #кострырябин #знялинедоторканність
Ранее Главред рассказал историю песни Третье сентября. Примечательно, что композиция стала мемом практически через 20 лет после премьеры - в сентябре 2013 года.