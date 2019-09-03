Участники Танців з зірками "поиздевались" над песней Третье сентября

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук потроллили песню Третье сентября / Скриншот

Участники 3 сезона шоу Танці з зірками 2019 хореограф Илона Гвоздева и телеведущий Владимир Остапчук потроллили танцем песню-мем российского певца Михаила Шуфутинского Третье сентября.

Пара исполнила танец, созданный из банальных элементов, он размещен на странице ведущего в Instagram.

Остапчук написал, что "пришел тот день, когда "горят костры рябин" - 3 сентября".

Видео по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Так гнать и не заржать. Виртуозы", - отметил polami1.

"О Боже, везде Шуфик, помогите", - поделилась мнением nika_bondarrr. "Вова, это разрыв!!! 10! 10! 10!!!" - считает alina_shpak1190.

Ранее Главред рассказал историю песни Третье сентября. Примечательно, что композиция стала мемом практически через 20 лет после премьеры - в сентябре 2013 года.