Топ-модель по-украински 2019: участница разделась прямо на подиуме

Топ-модель по-украински 2019: на кастинге обнажилась участница / Instagram

Второй выпуск Топ-модель по-украински 2019 выходит на Новом канале 6 сентября, и в нем огласят всех участниц 3 сезона. Но девушки, которые очень переживали о том, чтобы попасть на шоу, попытались взять ведущих талантом.

В новом промо ко второму выпуску 3 сезона шоу Топ-модель по-украински показали, что кроме прочих способностей, одна их девушек решила оголиться на подиуме.

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"В решающий день кастинга участницы будут брать талантом, необычностью и даже натурой. Для кого этот шанс станет последним?", - говорится в ролике.

В нем мы видим, что за последние 5 мест девушки на кастинге будут танцевать, брать судей измором, и даже публично оголяться - участница с розовыми волосами бесстыже продемонстрировала судьям не только модельные ноги, но и свою голую грудь.

"Чего только не сделаешь, чтобы удивить экспертов", - говорится в подписи к видео.

Напомним, 2 выпуск 3 сезона Топ-модель по украински 2019 выходит на Новом канале в 19-00 по пятницам. Также выпуски онлайн вы сможете посмотреть на сайте Главред.