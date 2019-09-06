Группа Jonathan Livingston впервые выступает с сольным концертом

Jonathan Livingston / пресс-служба

Украинская модерная группа Jonathan Livingston сыграет свой сольный концерт в Caribbean Club Concert-Hall. Коллектив исполнит песни из своих предыдущих двух альбомов, а также презентует новые композиции.

Группа Jonathan Livingston заявила о себе в октябре 2017 года, выпустив дебютный сингл Колискова с лейблом Masterskaya. Дебют коллектива получил положительные отзывы публики и сразу обратил внимание музыкальных изданий. А уже весной 2018 группа презентовала дебютный мини-альбом Під зеленими осокорами.

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Весной 2019 года состоялся релиз нового ЕР Хто я?, темой которого стал экзистенциальный кризис. Его позитивно приняли в обществе, и кое-кто из ценителей и критиков был приятно удивлен.

Летом 2019 состав коллектива обновился уже второй раз, и в Jonathan Livingston, кроме виолончели, гитары, клавиш и барабанов появились еще контрабас и альт.

Музыканты очень обрадованы тому, что наконец выступают с сольным концертом.

"Предстоящий концерт в Caribbean Club Concert-Hall - это самое значимое событие в творческой жизни нашего коллектива, которое мы с нетерпением ждем!", - поделились музыканты.

Насыщенность живого инструментала, этно-романтика и волшебный украинский язык в песнях Jonathan Livingston - идеальная атмосфера для того, чтобы погрузиться в себя.

Jonathan Livingston – Мадам таро смотреть онлайн видео:

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