Группа Jonathan Livingston впервые выступает с сольным концертом

Молодая украинская группа Jonathan Livingston готовит много сюрпизов на своем концерте.
Украинская модерная группа Jonathan Livingston сыграет свой сольный концерт в Caribbean Club Concert-Hall. Коллектив исполнит песни из своих предыдущих двух альбомов, а также презентует новые композиции.
Группа Jonathan Livingston заявила о себе в октябре 2017 года, выпустив дебютный сингл Колискова с лейблом Masterskaya. Дебют коллектива получил положительные отзывы публики и сразу обратил внимание музыкальных изданий. А уже весной 2018 группа презентовала дебютный мини-альбом Під зеленими осокорами.
Читайте такжеТанці з зірками 2019: назвали имя нового ведущего балкона
Весной 2019 года состоялся релиз нового ЕР Хто я?, темой которого стал экзистенциальный кризис. Его позитивно приняли в обществе, и кое-кто из ценителей и критиков был приятно удивлен.
Летом 2019 состав коллектива обновился уже второй раз, и в Jonathan Livingston, кроме виолончели, гитары, клавиш и барабанов появились еще контрабас и альт.
Музыканты очень обрадованы тому, что наконец выступают с сольным концертом.
"Предстоящий концерт в Caribbean Club Concert-Hall - это самое значимое событие в творческой жизни нашего коллектива, которое мы с нетерпением ждем!", - поделились музыканты.
Насыщенность живого инструментала, этно-романтика и волшебный украинский язык в песнях Jonathan Livingston - идеальная атмосфера для того, чтобы погрузиться в себя.
Jonathan Livingston – Мадам таро смотреть онлайн видео:
Билеты можно купить по ссылке.