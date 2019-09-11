Disney сняли самый убыточный фильм всех времен

Walt Disney сняли самый убыточный фильм / The Walt Disney Company

В свое время самыми убыточными фильмами были картины 80-х и 90-х, которые не зашли зрителям, но популярное издание, которое специализируется на киноисскустве обнаружило, что новое дно пробила кинокомпания Disney.

Фильм Джон Картер 2012 года, который был римейком на фильм 20-го века и экранизацией романа знаменитого писателя оказался самым неудачным фильмом всех времен, пишет The Hollywood Reporter.

Джон Картер стоил Disney в общем 263,7 млн долл. плюс около 100 млн долл. на маркетинг. Но вот сборы картины оказались просто катастрофическими.

Джон Картер собрал всего 284 млн долл. Общие потери Disney составили около 200 млн долл. Потери, связанные с фильмом составили 136,6 млн долл., что делает Джона Картера самым убыточным фильмом в истории.

Когда-то самым убыточным считался фильм Остров головорезов 1995 года. Съемки фильма стоили 98 млн долл. (а по данным The New York Times — 115 млн долл.), а в прокате он собрал лишь 15,7 млн долл. Вот только из-за инфляции убытки составили 118 млн долл. и привели к банкротству студии Carolco.

Джон Картер 2012 смотреть онлайн трейлер:

До этого самым убычтоным был фильм Врата Рая 1980-го года, так как его бюджет был в 44 млн долл. а фильм собрал только 3,5 млн долл., однако с поправкой на инфляцию убытки составили 128 млн долл.