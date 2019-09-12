Дочь Поляковой на уроке устроила общение с фанатами

Маша Полякова / Instagram

Дочка певица Оли Поляковой Маша Полякова показала, чем она занимается на уроках в школе, и кого-то это может расстроить.

Маша Полякова устроила прямой эфир в Instagram, сидя прямо на уроке в школе.

Ни для кого не секрет, что в начале учебного года часто на уроках в школе еще толком не начались занятия, и Маша Полякова продемонстрировала, что ее школа не исключение.

Девочка, устроила прямой эфир с ответами на вопросы прямо на первом уроке в своей школе.

Отвечая на вопросы поклонниц и поклонников, Маша рассказала, что у нее как раз Химия, когда у нее спросили, в каком она класса, девочка показала учебник и написала :"Думаю, сами поймете".

Кроме того, Маша Полякова призналась, что в школе к ней одноклассники нормально относятся, - ее спросили о влиянии мамы, и девочка отметила "Вроде норм".

Когда у Маши спросили, как учеба, она показала учительницу с химии, и написала: "Посмотрите на эту милашку, с ней не может быть плохо".

Через какое-то время она завершила трансляцию - вероятно, начались важные задания.

Поскольку все было опубликовано в сторис, то комментарии могла видеть только сама Маша, но учитывая, что все происходило на уроке, несомненно, были бы не только позитивные отклики, но и комментарии хейетров, которые всегда найдут к чему придраться.

Напомним, хейтеры обрушились на Машу Полякову за фото, к которому она применила фотошоп.