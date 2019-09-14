Садальский обнародовал переписку с больной раком Заворотнюк

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк / Фото: vk.com/Станислав Садальский

Российский актер Станислав Садальский обнародовал в своем блоге телефонную переписку с Анастасией Заворотнюк, которая находится в больнице в тяжелом состоянии вследствие онкологического заболевания мозга.

Во Вконтакте артист опубликовал скрин, на котором можно увидеть ответ Заворотнюк, которая благодарит коллегу за помощь.

"Таких неравнодушных людей как ты увы, совсем немного! Еще раз огромное спасибо", - пишет актриса.

После этого Садальский спрашивает: "Тебе помощь нужна, есть первоклассные врачи?". Остается неизвестным, последовал ли ответ.

Как известно, Садальский и Заворотнюк неоднократно пересекались на съемочной площадке. В частности, они снимались в одном из эпизодов сериала Моя прекрасная няня.